رياضة

هاري كين يحطم رقم رونالدو

ح.م
هاري كين

قاد النجم الإنجليزي هاري كين ناديه بايرن ميونخ للفوز على مضيفه فيردر بريمن (برباعية نظيفة، في افتتاح الجولة الخامسة للدوري الألماني.

وسجل كين هدفين، الأول في د45 من ركلة جزاء، والثاني في د65.

وحسب نادي بايرن ميونخ فإن المهاجم هاري كين أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف مع العملاق البافاري، بعد أن سجل في مباراته الـ104 فقط.

وحطم “هاري كين بذلك الرقم القياسي الأوروبي الذي يحمله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد والنرويجي إيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي، واللذان وصلا إلى هذا الرقم في 105 مباريات.

ورفع النجم الإنجليزي رصيده إلى 10 أهداف سجلها خلال 5 مباريات فقط حتى الآن في الموسم الحالي للدوري الألماني.

ويتصدر فريق بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني بعد مرور 5 جولات، بالعلامة الكاملة 15 نقطة.

