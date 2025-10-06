-- -- -- / -- -- --
رياضة

هاري كين يحقق رقما قياسيا في الدوري الألماني

الشروق أونلاين
ح.م
هاري كين

حقق المهاجم الإنجليزي هاري كين رقما قياسيا في الدوري الألماني، بعدما قاد بايرن ميونخ للفوز بثلاثية نظيفة على مضيفه أينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة.

وسجل هاري كين الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 27 ليكون الهدف الـ11 له في الدوري الألماني.

وأصبح المهاجم الإنجليزي، أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الرقم خلال ست مباريات.

كما رفع كين رصيده من الأهداف في عشر مباريات بكل المسابقات إلى 18 هدفا.

وحقق بايرن، رقما قياسيا جديدا في تسجيل الأهداف بالدوري الألماني بإحراز 25 هدفا في أول ست مباريات.

وفاز البايرن بكل مبارياته الـ10 الرسمية التي خاضها هذا الموسم حتى الآن، وهو رقم قياسي للفريق منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى عام 1965.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده في صدارة ترتيب الدوري الألماني إلى 18 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

