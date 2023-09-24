هاري كين يحقق رقما قياسيا مع بايرن ميونيخ

حقق مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين رقما قياسيا بأكبر عدد من الأهداف للاعب جديد في أول 5 مباريات له في الدوري الألماني.

وسجل هاري كين “هاتريك” ليقود بايرن ميونيخ للفوز بسباعية نظيفة على ضيفه بوخوم.

هـاري كين يحقق رقم قياسى جديد و هو تسجيل 7 أهداف في أول خمس مباريات له في الدوري الألماني مع بايرن . pic.twitter.com/cUY9Uf9J1u — محمد عبد الكريم (@moabdelkareem_1) September 24, 2023

وتفوق كين، الذي سجل 7 أهداف في الـ”بوندسليغا” حتى الآن، على غيرد مولر وميروسلاف كلوزه وماريو مانزوكيتش، إذ أحرز كل منهم 5 أهداف في أول 5 مباريات في الدوري.