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رياضة

هاري كين يحقق رقما قياسيا مع بايرن ميونيخ

عمر سلامي
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هاري كين يحقق رقما قياسيا مع بايرن ميونيخ
ح.م
هاري كين

حقق مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين رقما قياسيا بأكبر عدد من الأهداف للاعب جديد في أول 5 مباريات له في الدوري الألماني.

وسجل هاري كين “هاتريك” ليقود بايرن ميونيخ للفوز بسباعية نظيفة على ضيفه بوخوم.

وتفوق كين، الذي سجل 7 أهداف في الـ”بوندسليغا” حتى الآن، على غيرد مولر وميروسلاف كلوزه وماريو مانزوكيتش، إذ أحرز كل منهم 5 أهداف في أول 5 مباريات في الدوري.

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