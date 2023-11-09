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رياضة

هاري كين يعادل رقم ماكاي مع البايرن في دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
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هاري كين يعادل رقم ماكاي مع البايرن في دوري أبطال أوروبا
ح.م
هاري كين

عادل هاري كين رقم المهاجم السابق لبايرن ميونيخ، الهولندي روي ماكاي، في منافسة دوري أبطال أوروبا.

وحقق هاري كين، سجلا تهديفيا رائعا مع بايرن ميونخ، بعد تسجيله هدفي الفوز على غلطة سراي التركي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إلى تسجيل الدولي الإنجليزي 4 أهداف بأول 4 مباريات له مع البايرن في دوري الأبطال.

و أضافت أن كين عادل رقم الهولندي روي ماكاي، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بأول 4 مباريات لهم في البطولة مع بطل ألمانيا.

كما أصبح كين ثالث لاعب إنجليزي يسجل 25 هدفا أو أكثر في دوري الأبطال بعد واين روني 30، ورحيم سترلينغ 27 هدفا.

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