هاري كين يعادل رقم ماكاي مع البايرن في دوري أبطال أوروبا

عادل هاري كين رقم المهاجم السابق لبايرن ميونيخ، الهولندي روي ماكاي، في منافسة دوري أبطال أوروبا.

وحقق هاري كين، سجلا تهديفيا رائعا مع بايرن ميونخ، بعد تسجيله هدفي الفوز على غلطة سراي التركي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إلى تسجيل الدولي الإنجليزي 4 أهداف بأول 4 مباريات له مع البايرن في دوري الأبطال.

4 – Harry Kane schoss 4 Tore in seinen ersten 4 CL-Spielen für den FC Bayern – das gelang zuvor nur Roy Makaay für den FCB (ebenfalls 4). Phantom. #FCBGAL pic.twitter.com/NpEZF8DHPU — OptaFranz (@OptaFranz) November 8, 2023

و أضافت أن كين عادل رقم الهولندي روي ماكاي، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بأول 4 مباريات لهم في البطولة مع بطل ألمانيا.

كما أصبح كين ثالث لاعب إنجليزي يسجل 25 هدفا أو أكثر في دوري الأبطال بعد واين روني 30، ورحيم سترلينغ 27 هدفا.