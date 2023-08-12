هاري كين ينتقل رسميا إلى بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، تعاقده مع مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي هاري كين في صفقة قياسية.

ونجح بايرن ميونخ في التعاقد مع هاري كين، قبل ساعات فقط على انطلاق أولى مباريات الموسم الجديد 2023-2024.

وأكد النادي البافاري في بيان رسمي، أن كين وقع على عقد حتى صيف 2027، على أن يرتدي القميص الرقم 9.

وبحسب التقارير، فإن صفقة انتقال كين لبطل ألمانيا كلفت الأخير 110 ملايين يورو، وهو رقم قياسي في تاريخه.

وأصبح كين بذلك أغلى لاعب في تاريخ بايرن والبوندسليغا، متجاوزا صفقة انتقال المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى النادي البافاري مقابل 80 مليون يورو.

وودّع هاري كين جماهير توتنهام، حيث قال في مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص: “من الصعب أن أجد الكلمات التي أودع بها النادي والمشجعين الذين قدموا الكثير لي في مسيرتي، سيبقون دائما في القلب، شكرا لنادي توتنهام ، وشكرا لجماهير توتنهام”.