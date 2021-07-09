 هاري كين يهدد كريستيانو رونالدو في النهائي

يتواجد مهاجم المنتخب الإنجليزي هاري كين أمام فرصة الالتحاق بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي “اليورو”، أو تجاوزه، بمناسبة لقاء نهائي كأس أمم أوروبا أمام إيطاليا، سهرة الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي “اليورو” بخمسة أهداف متفوقا على التشكي باتريك شيك، الذي سجل نفس عدد الأهداف، غير أن النجم البرتغالي، تفوق على التشيكي، بتمريرة حاسمة، بعد التساوي في الأهداف المسجلة.

ويملك هاري كين أربعة أهداف، وفي حال سجل ثنائية في النهائي، فسيتوج بلقب أحسن هداف للنسخة الحالية، وفي حال حدوث العكس.

وصام مهاجم المنتخب الإنجليزي عن التهديف في المشهد الختامي، فإن لقب هداف النسخة الحالية من “اليورو” سيعود إلى كريستيانو رونالدو، الذي خرج مع منتخب بلاده في الدور ثمن النهائي على يد المنتخب البلجيكي.