-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هازارد: جئتُ لِخوض المونديال وليس لِدعم الشواذ

الشروق الرياضي
  • 46
  • 0
هازارد: جئتُ لِخوض المونديال وليس لِدعم الشواذ
الأرشيف
إيدين هازارد

أطلق قائد منتخب بلجيكا إيدين هازارد تصريحات جريئة، بِشأن “الحملة” الغربية المُروِّجة للشواذ في كأس العالم 2022 بِقطر.

وشارك صانع  الألعاب هازارد أساسيا في مباراة منتخبه الوطني البلجيكي، الفائز على كندا بِهدف لِصفر سهرة الأربعاء، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمونديال 2022.

وقال النجم هازارد في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: “جئتُ إلى قطر لِألعب كرة القدم، ولستُ هنا في المونديال لِتمرير رسائل سياسية”، في إشارة إلى إصرار المنتخبات الغربية على حمل شارة الشواذ (قادة الفرق)، ومنع “الفيفا” لهم.

وعن التصرّف الغريب للاعبي منتخب ألمانيا، ردّ لاعب نادي ريال مدريد الإسباني والبالغ من العمر 31 سنة: “كان عليهم أن يفوزوا بِالمباراة، وليس لفت النّظر بِهذا التصرّف”.

مقالات ذات صلة
صلاة جماعة في أحد ملاعب مونديال قطر.. فيديو يحدث جدلا

صلاة جماعة في أحد ملاعب مونديال قطر.. فيديو يحدث جدلا

بالفيديو.. مدرب “تنبأ” بفوز السعودية على الأرجنتين!

بالفيديو.. مدرب “تنبأ” بفوز السعودية على الأرجنتين!

دورتموند ينتظر الميركاتو الصيفي لضم بن سبعيني

دورتموند ينتظر الميركاتو الصيفي لضم بن سبعيني

مباراة السعودية والأرجنتين: احتفال بن سلمان وإجازة خاصة وسخرية من ميسي (فيديو)

مباراة السعودية والأرجنتين: احتفال بن سلمان وإجازة خاصة وسخرية من ميسي (فيديو)

بالفيديو.. السعودية تفجر أولى مفاجآت المونديال وتدخل التاريخ

بالفيديو.. السعودية تفجر أولى مفاجآت المونديال وتدخل التاريخ

فارس مُقبِل على ثالث إعارة

فارس مُقبِل على ثالث إعارة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد