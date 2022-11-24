هازارد: جئتُ لِخوض المونديال وليس لِدعم الشواذ

أطلق قائد منتخب بلجيكا إيدين هازارد تصريحات جريئة، بِشأن “الحملة” الغربية المُروِّجة للشواذ في كأس العالم 2022 بِقطر.

وشارك صانع الألعاب هازارد أساسيا في مباراة منتخبه الوطني البلجيكي، الفائز على كندا بِهدف لِصفر سهرة الأربعاء، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمونديال 2022.

وقال النجم هازارد في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: “جئتُ إلى قطر لِألعب كرة القدم، ولستُ هنا في المونديال لِتمرير رسائل سياسية”، في إشارة إلى إصرار المنتخبات الغربية على حمل شارة الشواذ (قادة الفرق)، ومنع “الفيفا” لهم.

وعن التصرّف الغريب للاعبي منتخب ألمانيا، ردّ لاعب نادي ريال مدريد الإسباني والبالغ من العمر 31 سنة: “كان عليهم أن يفوزوا بِالمباراة، وليس لفت النّظر بِهذا التصرّف”.