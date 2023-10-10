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رياضة

هازارد يعلن اعتزاله كرة القدم

عمر سلامي
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هازارد يعلن اعتزاله كرة القدم
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إيدين هازارد

أعلن النجم السابق لريال مدريد وتشيلسي، البلجيكي إيدين هازارد اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة دامت 16 عاما.

وقرّر هازارد البالغ من العمر 32 سنة إنهاء مسيرته الاحترافية بعد أن مثل أندية ليل وتشيلسي وريال مدريد وتوج بجميع البطولات المحلية والأوروبية مع الفرق.

وقال هازارد عبر حسابه على “انستغرام” : “يجب أن تستمع إلى نفسك وتتوقف في الوقت المناسب، بعد 16 عاما وأكثر من 700 مباراة لعبتها، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف”.

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وأضاف: “تمكنت من تحقيق حلمي، لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم”.

وتابع: ” أشكر منتخب بلجيكا، والأندية التي لعبت لها، وأتوجه بشكر خاص لعائلتي وأصدقائي، والجماهير التي تابعتني طوال هذه السنوات، الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة، أراكم قريبا خارج الملعب”.

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