هاشتاغ المغاربة يشوهون التمور الجزائرية يجتاح تويتر
اجتاح هاشتاغ المغاربة يشوهون التمور الجزائرية موقع تويتر، عقب الحملات الإعلامية التي تحذر من اقتنائها بزعم احتوائها على مواد مسرطنة.
وفي حملة مضادة انبرى نشطاء جزائريون من داخل الوطن وخارجه للدفاع عن المنتوج الوطني الذي أكدوا في تغريداتهم بأنه الرقم واحد عالميا ولا عزاء للحاقدين، لافتين بأن الطلب عليه يتزايد في الأسواق العالمية.
التمر الجزائري رقم واحد في أوروبا ، أمريكا، المغرب وكندا وحتى في بعض الدول الخليجية ..
اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال 🤲🏻🇩🇿#الجزائر #المغاربة_يشوهون_التمور_الجزائرية pic.twitter.com/j2ocelXkRl
— ᴀʟɢᴇ́ʀɪᴇɴɴᴇ 🇩🇿 (@Aouatef23Dz) March 13, 2023
“تمتلك #الجزائر أفضل مزارع التمور في العالم من صنف دقلة نور، والطلب عليها يزداد في الأسواق العالمية”.
هذا 👆🏻فقرة من كتاب أمريكي ضخم عنوانه: “نخيل التمر: الجينات، الموارد والاستغلال”.
أومبعد يجيك فايح ڤليط يقوللك مسرطن 😂#المغاربة_يشوهون_التمور_الجزائرية 🇩🇿 pic.twitter.com/ZXmnZa87VE
— Hicham Moufek (@MoufekHicham) March 14, 2023
وقال البعض إنها سفيرة أرض مباركة ومسقية بدماء الشهداء، وكل الحملات التي تستهدفها لن تنال من سمعتها لأنها جودة ونوعية.
#التمور_الجزائرية ..سفيرة أرض مباركة مسقية بدماء الشهداء #المغاربة_يشوهون_التمور_الجزائرية pic.twitter.com/6EUOgcDgr2
— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) March 14, 2023
تَمرُ الْجَـزَائِـرِ طيبٌ ….. وَإِلىَ الرُجُولَة ِيَـنْتَـسِـبْ
مَنْ قَــالَ سُما يشُوبُه ….. أَوْ قَــالَ مُرا ًفَـقَـدْ كَـذَبْ
أَوْ رَامَ تشويها لَــــهُ ….. رَامَ الْـمُحَـالَ مِنَ الطلب
Mohamed Nacer
بالتصرف#المغاربة_يشوهون_التمور_الجزائرية pic.twitter.com/b3YU1hg7hL
— Mohamed Nacer (@Mohamed38677577) March 14, 2023
وعبر مغتربون عن فرحتهم بالإقبال الكبير عليها في المهجر، مؤكدين بأن نوعيتها رفيعة ولا تضاهى بثمن، فيما نشر البعض فيديوهات لمغاربة يتحدثون عن جودتها.
جزائري في أمريكا 🇺🇸
” فرحت كثيرا لما وجدت #التمور_الجزائرية “دقلة نور” في احد المحلات في مدينة أطلنطا الامريكية عليه اقبال كبير.. نوعية رفيعة و مذاق و جودة !! “#المغاربة_يشوهون_التمور_الجزائرية pic.twitter.com/AoYYVDdh0U
— أحمد سكندر 🇩🇿 (@ahmedskndr85) March 14, 2023
محاولة تشويه سمعة التمور الجزائرية عبث يثير:
-السخرية
-الضحك
-الشفقة
أبناء بلدهم من يقولون ذلك
و الله سيتعبوووووووووون و لن يحصلوا على شيئ#المغاربة_يشوهون_التمور_الجزائرية pic.twitter.com/mzOXWQtYxT
— Mohamed Nacer (@Mohamed38677577) March 13, 2023
رغم الحملات الإعلامية.. إقبال لمواطني المغرب على التمور الجزائرية
وتلقى التمور الجزائرية رواجا واسعا في المغرب خاصة في هذه الفترة التي تسبق قدوم شهر رمضان رغم الحملات الإعلامية التي تحذر من اقتناءها والتي سقطت جميعها أمام جودتها.
وتعرف الأسواق المغربية، تواجدها بشكل واقبال كبيرين، لاسيما بالمدن المتاخمة للحدود مع الجزائر، حيث يقبل المغاربة على شرائها ككل عام، نظير جودتها
ورغم فشل حملات المقاطعة التي اطلقت العام الماضي، ظهرت مجددا أصوات في المغرب تدعي خطورتها على صحة المستهلكين دون تقديم دليل واضح، لكن الذي غاب عن ذهن ناشري التحذير أنها معروفة عالميا ومطلوبة جدا في عديد من الدول وتخضع على غرار الكثير من المواد الاستهلاكية إلى المراقبة والتحليل وفق المعايير الدولية.
سعر ” دقلة نور الجزائرية ” في فرنسا الأغلى ثمنا من بين باقي التمور : 8.25 €
و إن دل على شيء ، فإنما يدل على جودتها ، دقلة نور الجزائرية ( أصابع الضوء ) سيدة التمور ، الأجود والأكثر طلبا في الأسواق العالمية .#الجزائر #Welcome_to_Algeria pic.twitter.com/PAfsNdVkNM
— ᴀʟɢᴇ́ʀɪᴇɴɴᴇ 🇩🇿 (@Aouatef23Dz) March 7, 2023
وقبل عام، أطلقت وسائل إعلام محسوبة على النظام المغربي، ما أسمتها حملة مقاطعة للتمور الجزائرية، زعمت أنها “تحمل موادا سامة”، وذلك أياما قبل شهر رمضان الفضيل منيت بالفشل الذريع.
وتداولت مواقع وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معروفة بترويجها لشائعات ومعلومات تعدها “مخابر المخزن” وذبابه، منشورات ومقالات تحذر فيها المغاربة من اقتنائها بدعوى أنها “معالجة بمواد مسرطنة”.