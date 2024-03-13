هاشتاغ “زوجة واحدة لا تكفي” يجتاح منصة إكس.. ما القصة؟
اجتاح هاشتاغ “زوجة واحدة لا تكفي” منصة إكس للتواصل الاجتماعي، بسبب ردود الفعل الكثيرة والمتضاربة حول مسلسل رمضاني يحمل نفس العنوان.
وناقش نشطاء موضوع تعدد الزوجات بعد عرض أولى حلقات المسلسل الخليجي الذي أثار جدلا واسعا من ناحية المضمون والممثلين المشاركين فيه، حيث استهجن الكثيرون التركيز على نفس الفكرة على مدار سنوات.
هل يستطيع الرجل أن يضع امرأتين في قلبه؟#النصر_العين pic.twitter.com/5TNNIjK3NA
— Ha (@Hayam0m) March 11, 2024
وكان جمهور قناة أم بي سي الفضائية على موعد مع المسلسل الذي يجمع بين الدراما والكوميديا، وبمشاركة نخبة من الفنانيين المصريين والكويتيين، ويعالج قضايا اجتماعية حساسة على رأسها الإهمال، الأنانية، الخيانة، تبلد المشاعر، وتعدد الزوجات.
اصدق ماقلت هدى حسين ❤️
#زوجه_واحده_لاتكفي pic.twitter.com/ltOU5c1IN6
— abeer (@abeer_ki3) March 13, 2024
يلقي المسلسل الضوء على تحديات الحياة الأسرية والزوجية، حيث تجمع قصته ما بين الحب والصراعات التي تنشأ بالتدريج، كما يركز على أهمية التوازن بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، ويؤكد على عمق تأثير القرارات على مستقبل الأفراد.
مسلسل #زوجة_واحدة_لاتكفي
للمبدعة #هدى_حسين
دور #نوره_الغندور حلو ومو حلو
تجسد دور الام الانانية الي تحب نفسها . pic.twitter.com/fgMJGrKNmz
— 🎀🦩🫧♒️ دُنيا (@donia3dvideo008) March 12, 2024
يضم مسلسل زوجة واحدة لا تكفي مجموعة من النجوم أبرزهم،الفنانة هدي حسين، ماجد المصري، سحر حسين، أيتن عامر، نور الغندور، وفاطمة الصافي.
مسلسل تافه وسيناريو فاشل وجامع كل الجنسيات العربية على الفاضي بس جمال نور الغندور فيه ولا غلطه احبها ممكن اتابعه عشان اتأمل نور مو اكثر
#زوجه_واحده_لاتكفي pic.twitter.com/edZiY0azN1
— 25. (@ii___ii19) March 13, 2024
وتصدر اسم المسلسل التريند بعد التفاعل الكبير من قبل الجمهور الذي كان ينتظره بشغف، إذ أعرب نشطاء عن رأيهم الصريح، بين من يراه مسلسلا عاديا لم يأت بجديد، ومن يجده هادفا والحقات المقبلة كفيلة بتغيير وجهات النظر بشأنه.
رغم انه مسلسل #زوجة_واحدة_لاتكفي عادي بس الي عاجبني هو شخصية #نور_الغندور
انسانة وصولية وانتهازية ومابتحب احد في الدنيا اكثر من الفلوس حتى اولادها مابتحبهم (الشخصية مكتوبة بطريقة رائعة)ونور لابسة شخصية لبس
اتمنى الكاتبة تعالج الموضوع وتطرح الاسباب الي تخلي الانسان يصل لهالحالة pic.twitter.com/Apr1x5SF3A
— Samar || ْسَمَر 🇮🇶 (@SarZein1) March 13, 2024