هاشتاغ “زوجة واحدة لا تكفي” يجتاح منصة إكس.. ما القصة؟

اجتاح هاشتاغ “زوجة واحدة لا تكفي” منصة إكس للتواصل الاجتماعي، بسبب ردود الفعل الكثيرة والمتضاربة حول مسلسل رمضاني يحمل نفس العنوان.

وناقش نشطاء موضوع تعدد الزوجات بعد عرض أولى حلقات المسلسل الخليجي الذي أثار جدلا واسعا من ناحية المضمون والممثلين المشاركين فيه، حيث استهجن الكثيرون التركيز على نفس الفكرة على مدار سنوات.

وكان جمهور قناة أم بي سي الفضائية على موعد مع المسلسل الذي يجمع بين الدراما والكوميديا، وبمشاركة نخبة من الفنانيين المصريين والكويتيين، ويعالج قضايا اجتماعية حساسة على رأسها الإهمال، الأنانية، الخيانة، تبلد المشاعر، وتعدد الزوجات.

يلقي المسلسل الضوء على تحديات الحياة الأسرية والزوجية، حيث تجمع قصته ما بين الحب والصراعات التي تنشأ بالتدريج، كما يركز على أهمية التوازن بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، ويؤكد على عمق تأثير القرارات على مستقبل الأفراد.

يضم مسلسل زوجة واحدة لا تكفي مجموعة من النجوم أبرزهم،الفنانة هدي حسين، ماجد المصري، سحر حسين، أيتن عامر، نور الغندور، وفاطمة الصافي.

وتصدر اسم المسلسل التريند بعد التفاعل الكبير من قبل الجمهور الذي كان ينتظره بشغف، إذ أعرب نشطاء عن رأيهم الصريح، بين من يراه مسلسلا عاديا لم يأت بجديد، ومن يجده هادفا والحقات المقبلة كفيلة بتغيير وجهات النظر بشأنه.