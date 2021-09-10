هاشتاغ لإسقاط النقاب يشعل نيران الغضب في السعودية
أشعل انتشار هاشتاغ لإسقاط النقاب، نيران الغضب في المملكة العربية السعودية، بعد أن فعّله ناشطون بهدف إدراجه تحت بند الحرية الشخصية وعدم إلزام النساء بارتدائه.
وتصدر وسم #يسقط_النقاب، وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء المملكة، وتباينت الآراء والتغريدات بشأنه، حيث عبر الكثيرون عن غضبهم من التوجه الجديد نحو الانفتاح التام والتخلي عن مبادئ كانت من قبل راسخة رسوخ الكعبة.
#يسقط_النقاب
من تريد إسقاط النقاب فلتسقطه وتُسقط معه كرامتها وسترها وحيائها.
الإسلام ليس في حاجة أحد، بل الناس هم الذين في حاجة له.
رغم تلك الدعوات المريضة المدعومة من جهات مشبوهة إلا أن بنات هذه البلاد المباركة يوجهون في كل يوم صفعة تلو الأخرى لأصحاب تلك الدعوات البائسة. pic.twitter.com/2X4PPBqU0n
— محمد اليحيا (@mo7ammadalyahya) September 8, 2021
#يسقط_النقاب
لمن يطالب إسقاط النقاب ..
سقطت مدن وسقطت دول وبقي النقاب والعفة والستر صامتا .. !! pic.twitter.com/ajSU5VbbwP
— altmimi (@altmimi_35) September 8, 2021
وأكد نشطاء أن من يريدون إسقاط النقاب يريدون في الحقيقة الوصول للمرأة، التي زينوا لها كل ما يخالف دينها كي يعروها من كل قيمها ويجهزوها لتقبل المعاصي.
#يسقط_النقاب
هذفهم ليس اسقاط النقاب ..
هدفهم الوصول إليك يا اخيه ..……!! pic.twitter.com/BzBH0J5e9l
— Khaled Al-Mutairi 💚🇸🇦 (@km_km1010) September 9, 2021
وتأتي هذه المطالب في إطار التوجه المنفتح الذي اعتمدته السعودية خلال السنوات الأخيرة ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030.
وربط البعض بين النقاب وبين حركة طالبان، ودعوا النساء السعوديات اللواتي يرغبن في ارتدائه للرحيل إلى أفغانستان.
#يسقط_النقاب الي يريد هذا القماش يذهب لطالبان او مع نساء داعش وخلاص لانهم هم اللي يطبقون هذا الباس
— لفا صالح (@nGZkWGzJGar596S) September 9, 2021
بخصوص وجهة نظر بعض النساء فقد ارتأين أن الحجاب يكفي ولا داعي لتغطية الوجه لأنه ليس بعورة، فيما دعت أخريات لاحترام من تريد ارتداءه ومن تريد العكس.
انا اشوف انوه الحجاب يكفي ومب لازم اغطي وجهي
#يسقط_النقاب
— mia (@thelsao) September 9, 2021
لا نريد اسقاطه بل نريد اسقاط الفرضيه التي تجبر المرأة بارتداءه ،ووضع قانون يعاقب الأهالي التي تفرض النقاب على أبنتهم وهي لا ترغب به، لأبد بأن تجد لملجأ تتجه اليه في حالما حصل هذا. pic.twitter.com/vbAHWiRVzS
— فَ القاضي (@irrori) September 8, 2021
ولم يصدر أي قرار يفيد بإسقاط النقاب عن المرأة السعودية من أي جهة رسمية في المملكة حتى الآن.
يذكر أنه في العام 2018 أطلقت ناشطات سعوديات حملة لخلع النقاب تحت وسم #النقاب_تحت_رجلي، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك ، خاصة بعد أن تصدر الوسم، الوسوم الأكثر تداولا على “تويتر”.
وطالبت العديد من الناشطات بمنع ارتداء النقاب وخلعه، مؤكدات أنه يمثل “كل عادات التخلف والجهل”، مرفقات مقاطع فيديو يضعن فيه النقاب أسفل أرجلهن.