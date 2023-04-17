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هاشتاغ ليلة القدر وعيد الفطر يجتاحان تويتر بآلاف التغريدات

نادية شريف
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هاشتاغ ليلة القدر وعيد الفطر يجتاحان تويتر بآلاف التغريدات

اجتاح هاشتاغ خاص بـ “ليلة القدر” وآخر بـ “عيد الفطر” موقع  تويتر بآلاف التغريدات، خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحسب ما أظهرت لائحة المواضيع الأكثر رواجا على تويتر، فقد حقق هاشتاغ “ليله القدر خير من ألف شهر” انتشارا لافتا بأزيد من 35 ألف تغريدة، فيما تداول هاشتاغ “عيد الفطر” أزيد من 59 ألف تغريدة.

بخصوص ليلة القدر فانصب اهتمام المغردين على متابعة الفيديوهات التي تتحراها فجر كل يوم وتري، حيث شهدت المنصة مئات التغريدات التي تبحث في العلامات.

كما تم تداول جملة من الأدعية الخاصة بالليلة المباركة، فضلا عن مناجاة وتضرعات، وتوصيات بعدم الركون للعجز والكسل والاستمرار في الأعمال الصالحة.

وتصدر يوم عيد الفطر الترند، خاصة مع تضارب آراء خبراء الفلك حول إمكانية رؤية هلال شوال يوم الخميس  20 أفريل.

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