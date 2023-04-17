هاشتاغ ليلة القدر وعيد الفطر يجتاحان تويتر بآلاف التغريدات
اجتاح هاشتاغ خاص بـ “ليلة القدر” وآخر بـ “عيد الفطر” موقع تويتر بآلاف التغريدات، خلال الساعات القليلة الماضية.
وبحسب ما أظهرت لائحة المواضيع الأكثر رواجا على تويتر، فقد حقق هاشتاغ “ليله القدر خير من ألف شهر” انتشارا لافتا بأزيد من 35 ألف تغريدة، فيما تداول هاشتاغ “عيد الفطر” أزيد من 59 ألف تغريدة.
بخصوص ليلة القدر فانصب اهتمام المغردين على متابعة الفيديوهات التي تتحراها فجر كل يوم وتري، حيث شهدت المنصة مئات التغريدات التي تبحث في العلامات.
الليلة السابقة لم تكن ليلة القدر
من علامات ليلة القدر ان لا يُرمى فيها بنجم ولكن سقط الكثير من الشهب في السماء مثل اي يوم بالشكل المعتاد
وبالنسبة للشمس خرجت في بعض المناطق بدون شعاع بسبب وجود الدخان او بعض السحب او الغبار في الافق عند مكان مطلع الشمس #ليله_23 #ليلة_القدر pic.twitter.com/iT28tVf0c2
— عُـبَـيـد الـرَحْـمَـٰٓنـ،،🤍✍🏻 (@abdonaeam) April 14, 2023
فضلوه وطبقوه وانشروه #الخميس_الونيس. #النصر_الهلال#ليلة_الجمعة. #الهلال_النصر#ليله_23#ليلة_القدر#اجازه_عيد_الفطر#مصطفى_شعبان#ليله_القدر_خير_من_الف_شهر pic.twitter.com/oGjtbaeesn
— فوائد صورة ومقطع (@mm36996) April 13, 2023
كما تم تداول جملة من الأدعية الخاصة بالليلة المباركة، فضلا عن مناجاة وتضرعات، وتوصيات بعدم الركون للعجز والكسل والاستمرار في الأعمال الصالحة.
اللهم مغفرة الذنوب ونعيم الجنه ..🌙🦋
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#ليله_القدر_خير_من_الف_شهر pic.twitter.com/b0Q6dXHprB
— •••غرور 🦋 أنثى••• (@G____r3) April 14, 2023
اللهُم نَجاة كنجاة يونس، وعوضاً كعوض يوسف
#ليله_القدر_خير_من_الف_شهر pic.twitter.com/hNJ6iZz76E
— نُـون. (@noon_277) April 14, 2023
وتصدر يوم عيد الفطر الترند، خاصة مع تضارب آراء خبراء الفلك حول إمكانية رؤية هلال شوال يوم الخميس 20 أفريل.
مركز الفلك الدولي: السبت هو أول أيام عيد الفطرالمبارك
الزعاق:
“يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك”
مع مين نروح ؟ pic.twitter.com/YCyGB81rWX
— الترند السعودي (@AlTrendAlsaudi) April 16, 2023