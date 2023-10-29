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رياضة

هالاند يتفاعل مع هدف بيلينغهام في الكلاسيكو

عمر سلامي
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هالاند يتفاعل مع هدف بيلينغهام في الكلاسيكو
ح.م
بيلينغهام

تفاعل نجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند مع تألق جود بيلينغهام في مباراة ريال مدريد أمام مضيفه برشلونة، والتي قاده فيها للفوز بهدفين لهدف واحد.

ونشر هالاند مقطع فيديو قصير لهدف بيلينغهام الأول في مرمى برشلونة في د 68، عبر حسابه الرسمي في منصة “إنستغرام”، وعلّق: “خيالي هذا الرجل”.

وسجل بيلينغهام ثنائية ريال مدريد في الكلاسيكو، ليواصل مشواره التهديفي بالقميص الأبيض، حيث وصل لهدفه العاشر في الدوري الإسباني، والـ 14 في المجموع، باحتساب ثلاثيته في دوري أبطال أوروبا.

واستعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بفوزه على برشلونة، بعدما فقدها لساعات قليلة لمصلحة جيرونا.

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