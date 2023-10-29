هالاند يتفاعل مع هدف بيلينغهام في الكلاسيكو

تفاعل نجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند مع تألق جود بيلينغهام في مباراة ريال مدريد أمام مضيفه برشلونة، والتي قاده فيها للفوز بهدفين لهدف واحد.

ونشر هالاند مقطع فيديو قصير لهدف بيلينغهام الأول في مرمى برشلونة في د 68، عبر حسابه الرسمي في منصة “إنستغرام”، وعلّق: “خيالي هذا الرجل”.

🔥 ملخص كلاسيكو بيلينغهام

🥳 ملخص أول كلاسيكو الموسم الحالي

💥 ملخص سقوط برشلونة في ميدانه أمام ريال مدريد#ELCLASICO 1-2#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/lmSNfy9MdJ — LALIGA (@LaLigaArab) October 28, 2023

وسجل بيلينغهام ثنائية ريال مدريد في الكلاسيكو، ليواصل مشواره التهديفي بالقميص الأبيض، حيث وصل لهدفه العاشر في الدوري الإسباني، والـ 14 في المجموع، باحتساب ثلاثيته في دوري أبطال أوروبا.

واستعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بفوزه على برشلونة، بعدما فقدها لساعات قليلة لمصلحة جيرونا.