هالاند يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ دوري الأبطال

قاد النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على نابولي بثنائية نظيفة، في افتتاح مشوار دور المجموعات على ملعب الاتحاد.

وافتتح هالاند باب التهديف برأسية قوية في الدقيقة 56، قبل أن يضاعف جيريمي دوكو النتيجة بهدف رائع من مجهود فردي بعد عشر دقائق.

وبفضل الهدف الذي سجله دوّن هالاند اسمه في سجلات التاريخ كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا في دوري الأبطال، محققا الإنجاز في 49 مباراة فقط، ليتفوق على رود فان نيستلروي الذي احتاج 62 مباراة، وليونيل ميسي الذي وصل إلى الرقم نفسه بعد 66 مواجهة.