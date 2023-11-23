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رياضة

هالاند يتكفل بنفقات سفر مشجعي فريق طفولته لحضور المباراة الفاصلة

عمر سلامي
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هالاند يتكفل بنفقات سفر مشجعي فريق طفولته لحضور المباراة الفاصلة
أرشيف
هالاند

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، تحمل دفع تكلفة سفر مشجعي فريق طفولته، من أجل حضور المباراة الفاصلة.

وأشارت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية، أن نجم مانشستر سيتي تحمل دفع 13000 جنيه إسترليني تكلفة تذاكر القطار لـ 200 من مشجعي برين فريق طفولته، للتنقل ومساندة النادي في المباراة الفاصلة، لتحقيق الصعود إلى دوري الأضواء.

ويخوض برينه، الفريق الذي نشأ فيه هالاند، الدور الفاصل للمرة الأولى منذ 2006 للمنافسة على مقعد في دوري الأضواء، حيث يواجه نادي ستارت هذا السبت.

وقال بيورن روكين مدير التسويق في نادي برينه، في تصريحات له: “إنها أوقات عصيبة على الناس ماليا ويصعب أن يولي الناس الأولوية للسفر لمثل هذه المباراة، لذا فإن هذا منح مزيدا من المشجعين الفرصة للسفر”.

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