هالاند يتكفل بنفقات سفر مشجعي فريق طفولته لحضور المباراة الفاصلة

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، تحمل دفع تكلفة سفر مشجعي فريق طفولته، من أجل حضور المباراة الفاصلة.

وأشارت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية، أن نجم مانشستر سيتي تحمل دفع 13000 جنيه إسترليني تكلفة تذاكر القطار لـ 200 من مشجعي برين فريق طفولته، للتنقل ومساندة النادي في المباراة الفاصلة، لتحقيق الصعود إلى دوري الأضواء.

🇳🇴 تكفل النجم النرويجي ايرلينغ هالاند بتذاكر القطار لمشجعي فريق براين النرويجي الذي بدأ فيه مسيرته الكروية بقيمة بلغت اكثر من 13,000£ و ذلك من اجل مشاهدة الفريق يلعب في “البلاي أوف” للمرة الأولى منذ 2006. 👏🏻 @ErlingHaaland pic.twitter.com/6Rjr7S6hje — EPL World (@EPLworld) November 22, 2023

ويخوض برينه، الفريق الذي نشأ فيه هالاند، الدور الفاصل للمرة الأولى منذ 2006 للمنافسة على مقعد في دوري الأضواء، حيث يواجه نادي ستارت هذا السبت.

وقال بيورن روكين مدير التسويق في نادي برينه، في تصريحات له: “إنها أوقات عصيبة على الناس ماليا ويصعب أن يولي الناس الأولوية للسفر لمثل هذه المباراة، لذا فإن هذا منح مزيدا من المشجعين الفرصة للسفر”.