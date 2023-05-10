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رياضة

هالاند يتوعد ريال مدريد في مباراة الإياب

عمر سلامي
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هالاند يتوعد ريال مدريد في مباراة الإياب
ح.م
إيرلينغ هالاند

توعد النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، ريال مدريد، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، المرتقب الأربعاء المقبل على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.
ونشر هالاند، صورا له من المباراة، عبر حسابه على “فايسبوك”، وقال: “كل شيء ما زال بين أيدينا، لا أطيق الانتظار حتى مباراة الأسبوع المقبل”.
وتعادل ريال مدريد مع مانشستر سيتي بهدف لمثله في لقاء الذهاب بمدريد، سهرة الثلاثاء.

وسجل هدف الريال البرازيلي فينيسيوس جونيور، وعادل لمانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين.

ولم يظهر هالاند بمستوى كبير في المباراة، بسبب الرقابة التي فرضت عليه من طرف المدافع روديغر.

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