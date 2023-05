هالاند يتوّج بجائزة جديدة في “البريمرليغ”

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فوز مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب في “الـبريمرليغ”، لموسم 2022-2023.

ونشرت الصفحة الرسمية للرابطة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حصول هالاند على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي”.

ونجح المهاجم النرويجي حتى الآن في تسجيل 36 هدفا، كما قدم 8 تمريرات حاسمة مع ناديه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

It had to be him!@ErlingHaaland is your @EASPORTSFIFA Player of the Season 🤩#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MxI9cpE8QX

— Premier League (@premierleague) May 27, 2023