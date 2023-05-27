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رياضة

هالاند يتوّج بجائزة جديدة في “البريمرليغ”

عمر سلامي
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هالاند يتوّج بجائزة جديدة في “البريمرليغ”
ح.م
إيرلينغ هالاند

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فوز مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب في “الـبريمرليغ”، لموسم 2022-2023.

ونشرت الصفحة الرسمية للرابطة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حصول هالاند على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي”.

ونجح المهاجم النرويجي حتى الآن في تسجيل 36 هدفا، كما قدم 8 تمريرات حاسمة مع ناديه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وساهم هالاند بشكل كبير في حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد منافسة شرسة مع آرسنال.

وكان المهاجم النرويجي، قد حصل كذلك، على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

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