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رياضة

هالاند يتوّج بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي

عمر سلامي
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هالاند يتوّج بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي
ح.م
إيرلينغ هالاند

توّج مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، بجائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023 من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا.
ونال اللاعب النرويجي 82% من الأصوات، وهو أكبر فارق في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقا على ثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أودريغارد.

وتألق هالاند في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، حيث سجل 51 هدفا في 47 مباراة.

وأصبح المهاجم النرويجي صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حين أحرز هدفه الـ35 في شباك وستهام يونايتد في وقت سابق هذا الشهر.

ونالت الأسترالية سام كير لاعبة تشلسي لقب أفضل لاعبة، وستتسلم مع هالاند الجائزة يوم 25 ماي الجاري.

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