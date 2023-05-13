هالاند يتوّج بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي
توّج مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، بجائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023 من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا.
ونال اللاعب النرويجي 82% من الأصوات، وهو أكبر فارق في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقا على ثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أودريغارد.
وتألق هالاند في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، حيث سجل 51 هدفا في 47 مباراة.
رسميا ! فاز إرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب في العام تمنحها رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا. حصل هالاند على الجائزة في موسمه الأول مع سيتي.
لا يمكن ان تسأل إذا كان هالاند يستحقها أم لا pic.twitter.com/o8wgXIBMeP
— Talha Ahmad – طلحة أحمد (@TalhaAhmad81) May 12, 2023
وأصبح المهاجم النرويجي صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حين أحرز هدفه الـ35 في شباك وستهام يونايتد في وقت سابق هذا الشهر.
ونالت الأسترالية سام كير لاعبة تشلسي لقب أفضل لاعبة، وستتسلم مع هالاند الجائزة يوم 25 ماي الجاري.