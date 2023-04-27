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رياضة

هالاند يحطم الرقم التاريخي لصلاح

عمر سلامي
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هالاند يحطم الرقم التاريخي لصلاح
ح.م
إرلينغ هالاند

حطم هداف مانشستر سيتي، النرويجي هالاند، الرقم التاريخي للنجم المصري محمد صلاح بأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح مهاجم مانشستر سيتي، اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 33 هدفا، قبل 7 مباريات متبقية لفريقه في هذا الموسم.

وبفضل تسجيله الهدف الرابع في مباراة أرسنال، رفع هالاند رصيده إلى 33 هدفا، متجاوزا بذلك صلاح الذي سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

ويملك الأروغوياني لويس سواريز 31هدفا في موسم 2013 – 2014 يعادله البرتغالي كرستيانو رونالدو بنفس الرصيد لموسم 2007 – 2008 والإنجليزي ألان شيرر في موسم 1995 – 1996.

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