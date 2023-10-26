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رياضة

هالاند يحطم رقم مبابي في دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
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هالاند يحطم رقم مبابي في دوري أبطال أوروبا
ح.م
إيرلينغ هالاند

حطم نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، رقم الفرنسي كيليان مبابي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح هالاند بعمر 23 عاما و96 يوما أصغر لاعب يسجل 37 هدفا في دوري الأبطال، متخطيا الرقم القياسي السابق لكيليان مبابي البالغ 23 عاما و295 يوما.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، أنهى النرويجي سلسلة من 5 مباريات (543 دقيقة) دون إحراز أي هدف في دوري أبطال أوروبا، حيث نجح في التسجيل بالبطولة القارية للمرة الأولى منذ شهر أفريل ضد بايرن ميونخ.

ونجح هالاند في فك النحس الذي طارده مؤخرا في دوري أبطال أوروبا، بعد فوز فريقه مانشستر سيتي على حساب مضيفه يوينغ بويز السويسري بنتيجة 3-1 أمسية الأربعاء.

وسجل هالاند ثنائية، من ضربة جزاء في د67، ثم في د 86 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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