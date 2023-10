هالاند يحطم رقم مبابي في دوري أبطال أوروبا

حطم نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، رقم الفرنسي كيليان مبابي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح هالاند بعمر 23 عاما و96 يوما أصغر لاعب يسجل 37 هدفا في دوري الأبطال، متخطيا الرقم القياسي السابق لكيليان مبابي البالغ 23 عاما و295 يوما.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، أنهى النرويجي سلسلة من 5 مباريات (543 دقيقة) دون إحراز أي هدف في دوري أبطال أوروبا، حيث نجح في التسجيل بالبطولة القارية للمرة الأولى منذ شهر أفريل ضد بايرن ميونخ.

1 – Erling Haaland has ended a run of five games and 543 minutes without a goal in the UEFA Champions League, netting for the first time since April (v Bayern). Reboot. pic.twitter.com/B43u5kYIh9

— OptaJoe (@OptaJoe) October 25, 2023