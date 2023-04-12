هالاند يحقق رقما جديدا أمام البايرن
حقق مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند، رقما جديدا بتسجيله هدفا في مباراة فريقه أمام ضيفه بايرن ميونخ على ملعب الاتحاد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبحسب أرقام شبكة”سكواكا” للإحصائيات، فقد أصبح هالاند أكثر لاعب تسجيلا للأهداف لفريق من الدوري الإنجليزي في موسم واحد بمختلف البطولات، خلال عصر البريميرليغ برصيد 45 هدفا.
Inarrêtable, Erling Haaland décroche encore un nouveau record
En poursuivant sa folle série avec un but contre le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions, le Norvégien a inscrit son 45e but de la saison avec Manchester City
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— Le Parisien (@le_Parisien) April 12, 2023
وبعد وصوله إلى الهدف رقم 45 ، يكون هلاند قد تخطي الثنائي رود فان نيستلروي في موسم 2002- 2003) ومحمد صلاح في موسم 2017- 2018، برصيد 44 هدفا لكل منهما.
وأصبح هالاند أول لاعب في الدوريات الأوروبية يساهم في تسجيل 50 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم وذلك في 39
مباراة، حيث ساهم في 51 هدفا.
وفاز مانشستر سيتي على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة من توقيع رودري في د27، وبرناردو سيلفا في د70، وهالاند في د77، في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا.