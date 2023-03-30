هالاند يخضع لتحقيق الشرطة البريطانية لهذا السبب

سيخضع هداف مانشستر سيتي، النجم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى تحقيق الشرطة البريطانية، بسبب استخدامه هاتفا محمولا خلال القيادة.

وانتشرت صور هداف مانشستر سيتي وهو يستخدم الهاتف خلال قيادته لسيارته في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وأكدت شرطة “مانشستر الكبرى” أنها على علم بالصور، وأن هالاند سيخضع للتحقيق بعد مزاعم باستخدامه هاتفا محمولا أثناء القيادة.

وكان النجم الشاب البالغ من العمر 22 عاما يقود سيارته البيضاء من طراز “رولز رويس كولينان” البالغة قيمتها 370 ألف دولار قرب ملعب “الاتحاد” معقل “السيتيزنز”.

وحسب صحيفة “ذا صن” THE SUN البريطانية، أن الحادثو وقعت في اليوم التالي لتسجيل هالاند 5 أهداف في فوز فريقه بسباعية نظيفة على لايبزيغ بدوري أبطال أوروبا.

ويعاقب أي شخص يضبط وهو يستخدم هاتفه أثناء القيادة في بريطانيا بـ6 نقاط سوداء على رخصته وغرامة قدرها 200 جنيه إسترليني، ما يعادل247 دولارا.