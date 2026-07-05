هالاند يرسل منتخب البرازيل إلى الديار

البرازيلي نيمار بعد الإقصاء من المونديال

توقفت مسيرة منتخب البرازيل عند الدور الـثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026 .

وأقصي منتخب “السامبا” بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أمام منتخب النرويج، بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد.

وقاد هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي، بتسجيله ثنائية، حيث وبعد أن ضيّع البرازيليون ركلة جزاء في الشوط الأول، تمكن “الوحش” النرويجي من توقيع الهدف الأول في د 79، ليعود في د90 ويوقع الثاني.

ونجح نيمار في تقليص الفارق من ركلة جزاء، سجلها، في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

وبتسجيله ثنائية أمام البرازيل، التحق هالاند بميسي وكيليان مبابي في صدارة هدافي مونديال 2026 ، بـ 7 أهداف.

وبالنظر إلى الأداء المقدم في البطولة من طرف النرويج، بالإضافة إلى المواجهات السابقة بين المنتخبين، لا يعد فوز النرويج مفاجأة.

ولم يسبق لمنتخب البرازيل وأن فاز على النرويج، ففي أربع مناسبات سابقة، فاز النرويجيون في مناسبتين، وانتهت مبارتان بالتعادل.