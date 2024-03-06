هالاند يعلّق على احتمال انتقاله إلى ريال مدريد

علّق مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إرلينغ هالاند، على الأنباء التي تحدثت عن احتمال انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال هالاند في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مانشستر سيتي وكوبنهاغن الدنماركي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: “أنا سعيد حقا في مانشستر سيتي، خاصة مع الأشخاص من حولي المدرب، المسؤول، مجلس الإدارة، والمجموعة المذهلة من اللاعبين.. أنا سعيد حقا”.

وأضاف نجم مانشستر سيتي ردا على الصحفيين بشأن مستقبله وأنباء انتقاله المحتمل لريال مدريد: “إذا قلت ذلك الآن، فمن المحتمل أن يتصدر عناوين الأخبار.. لا نعرف ما يحمله المستقبل، لكنني سعيد، أنا سعيد، أكتب هذا، ولا تكتب فقط عن مستقبلي”.