هالاند ينفرد برقم قياسي في الدوري الإنجليزي
انفرد مهاجم مانشستر سيتي، إيرلنغ هالاند، بالرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد بتاريخ “البريميرليغ”، بعدما رفع رصيده إلى 35 هدفا في مباراة وست هام.
وحطم هالاند الرقم القياسي، في مباراة فريقه أمام ضيفه وست هام على ملعب الاتحاد، والتي انتهت بثلاثية لصالح السيتي.
وسجل المهاجم النرويجي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71، بعد تلقيه كرة من جاك غريليش، لينفرد بالحارس ويسدد كرة ساقطة موقعا الهدف الثاني.
هدف هالاند الذي حطم به رقم الدوري الممتاز القياسي 🤯#السيتي | @ِErlingHaaland pic.twitter.com/0EFdUvoeqn
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 4, 2023
ورفع هالاند رصيده إلى 35 هدفا، ليفض الشراكة مع الثنائي أندي كول وألان شيرر اللذان يملكان في رصيدهما 34 هدفا في موسمي 1993- 1994 و1994- 1995 على الترتيب.
ولم يحتج هداف السيتي لأكثر من 31 مباراة خاضها مع ناديه في البريمرليغ هذا الموسم ليحطم الرقم القياسي.
وسجل هالاند أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي بشكل عام منذ موسم 1966- 1967، عندما سجل رون ديفيز 37 هدفا “.
تكريم ايرلينغ هالاند بعد الوصول إلى 35 هدف في مواسم واحد لـ يكون أكثر لاعب في تاريخ البريميرليغ تسجيلاً في مواسم واحد! 👏🔥pic.twitter.com/8uztgfFrGl
— الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) May 3, 2023
وقال هالاند بعد نهاية المباراة ضد وست هام “لا أفكر في كل هذه الأرقام القياسية، سأصاب بالجنون”.
ايرلينغ هالاند داخل غرفة الملابس
“لا اعلم كيف اشكركم لا شيء ان اقوله شكرا لكم”
🥹💙
— EPL World (@EPLworld) May 3, 2023
وتلقى هداف مانشستر سيتي التحية من زملائه بعد نهاية لقاء وست هام، كما شكرهم في غرف تغيير الملابس على مساعدته لتحقيق الانجاز.