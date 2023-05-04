هالاند ينفرد برقم قياسي في الدوري الإنجليزي

انفرد مهاجم مانشستر سيتي، إيرلنغ هالاند، بالرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد بتاريخ “البريميرليغ”، بعدما رفع رصيده إلى 35 هدفا في مباراة وست هام.

وحطم هالاند الرقم القياسي، في مباراة فريقه أمام ضيفه وست هام على ملعب الاتحاد، والتي انتهت بثلاثية لصالح السيتي.

وسجل المهاجم النرويجي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71، بعد تلقيه كرة من جاك غريليش، لينفرد بالحارس ويسدد كرة ساقطة موقعا الهدف الثاني.

ورفع هالاند رصيده إلى 35 هدفا، ليفض الشراكة مع الثنائي أندي كول وألان شيرر اللذان يملكان في رصيدهما 34 هدفا في موسمي 1993- 1994 و1994- 1995 على الترتيب.

ولم يحتج هداف السيتي لأكثر من 31 مباراة خاضها مع ناديه في البريمرليغ هذا الموسم ليحطم الرقم القياسي.

وسجل هالاند أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي بشكل عام منذ موسم 1966- 1967، عندما سجل رون ديفيز 37 هدفا “.

وقال هالاند بعد نهاية المباراة ضد وست هام “لا أفكر في كل هذه الأرقام القياسية، سأصاب بالجنون”.

وتلقى هداف مانشستر سيتي التحية من زملائه بعد نهاية لقاء وست هام، كما شكرهم في غرف تغيير الملابس على مساعدته لتحقيق الانجاز.