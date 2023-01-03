هالر يهزم السرطان ويعود إلى تدريبات دورتموند
عاد مهاجم بروسيا دورتموند، سيباستيان هالر، إلى التدريبات بعد خضوعه لعدة جراحات وعلاج كيماوي لعلاج سرطان في الخصية تم اكتشافه في جويلية الماضي.
وكتب اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 28 عاما على “تويتر”: عام جديد سعيد للجميع، إنها لبداية رائعة بالنسبة لي لأنها تعني العودة إلى الملاعب”.
Bonne année à tous ! Et elle commence très bien pour moi car elle est synonyme de retour sur les terrains ! 2022 n’a pas été l’année la plus simple mais elle m’a préparée pour relever tous les nouveaux challenges que vont m’offrir 2023 💪🔥 Hâte de tous vous revoir 🟡⚫️ pic.twitter.com/EwG4vBSmwf
— Sébastien Haller (@HallerSeb) January 2, 2023
ونشر هالر صورا له وهو يتدرب في قاعة تقوية العضلات.
Seb hat eine Nachricht für Euch! 💌 pic.twitter.com/eMmN26mEmL
— Borussia Dortmund (@BVB) January 2, 2023
وقال دورتموند إن هالر سيتم “دفعه بحرص” ضمن تشكيلة الفريق مرة أخرى.