هالر يهزم السرطان ويعود إلى تدريبات دورتموند

عاد مهاجم بروسيا دورتموند، سيباستيان هالر، إلى التدريبات بعد خضوعه لعدة جراحات وعلاج كيماوي لعلاج سرطان في الخصية تم اكتشافه في جويلية الماضي.

وكتب اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 28 عاما على “تويتر”: عام جديد سعيد للجميع، إنها لبداية رائعة بالنسبة لي لأنها تعني العودة إلى الملاعب”.

ونشر هالر صورا له وهو يتدرب في قاعة تقوية العضلات.

وقال دورتموند إن هالر سيتم “دفعه بحرص” ضمن تشكيلة الفريق مرة أخرى.