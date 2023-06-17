“هامّ” بخصوص توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت، عن نتائج دراسة الطعون الخاصة بتسجيل طلبات توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه.

العملية تتعلق، حسب بيان للوزارة، بالمعنيين المسجّلين عبر المنصة الرقمية الخاصة بحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير غير الأجراء.

ويمكن الاطلاع على نتائج الطعون عن طريق موقع Recours.mesrs.dz، قبل إيداع ملف الترشّح للتوظيف، في حالة قبول الطعن، على منصة progres.mesrs.dz/webtawdif قبل 25 جوان الجاري.

ووافق رئيس الجمهورية في ماي الماضي، على مقترح لوزير القطاع، يتضمن إدماج وتوظيف حاملي الشهادات المذكورة في عدّة تخصصات على غرار أنشطة البحث بتوقيت جزئي.