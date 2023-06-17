-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

“هامّ” بخصوص توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه

الشروق أونلاين
  • 271
  • 0
“هامّ” بخصوص توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه
أرشيف
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت، عن نتائج دراسة الطعون الخاصة بتسجيل طلبات توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه.

العملية تتعلق، حسب بيان للوزارة، بالمعنيين المسجّلين عبر المنصة الرقمية الخاصة بحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير غير الأجراء.

ويمكن الاطلاع على نتائج الطعون عن طريق موقع Recours.mesrs.dz، قبل إيداع ملف الترشّح للتوظيف، في حالة قبول الطعن، على منصة progres.mesrs.dz/webtawdif قبل 25 جوان الجاري.

ووافق رئيس الجمهورية في ماي الماضي، على مقترح لوزير القطاع، يتضمن إدماج وتوظيف حاملي الشهادات المذكورة في عدّة تخصصات على غرار أنشطة البحث بتوقيت جزئي.

مقالات ذات صلة
مسؤول بوزارة السياحة: أزيد من 430 شاطئ مسموح للسباحة على مستوى 14 ولاية

مسؤول بوزارة السياحة: أزيد من 430 شاطئ مسموح للسباحة على مستوى 14 ولاية

تبسة: العثور على جثة الطفل المفقود بسد عين الزرقاء

تبسة: العثور على جثة الطفل المفقود بسد عين الزرقاء

بدون تعليق!

بدون تعليق!

بوتين يشكر الرئيس تبون على مشاركته في منتدى سان بتروسبورغ

بوتين يشكر الرئيس تبون على مشاركته في منتدى سان بتروسبورغ

بكالوريا 2023..  إدانة 21 متورطا في قضايا الغش عبر عدة ولايات

بكالوريا 2023..  إدانة 21 متورطا في قضايا الغش عبر عدة ولايات

الرئيس تبون يحلّ بأرض الوطن عائدا من زيارته لروسيا

الرئيس تبون يحلّ بأرض الوطن عائدا من زيارته لروسيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد