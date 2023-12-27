هامّ لأصحاب السيارات التي تحمل ترقيم سنة 2022

دعت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات يوم الأربعاء، أصحاب المركبات التي تحمل ترقيم سنة 2022، لعرض مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية ابتداء من 2 جانفي المقبل.

وجاء في بلاغ للمؤسسة أنها “تنهي إلى علم كافة أصحاب المركبات المذكورة، أنهم مُلزمون بعرض مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة”.

وذكّر البلاغ بأن “المراقبة التقنية الدورية تجرى حسب تاريخ الإصدار المسجّل على بطاقة الترقيم الخاصة بالمركبات. وهو موجود في أعلى البطاقة من جهة اليسار”.

فالمركبة ذات بطاقة الترقيم الصادرة في 2 جانفي 2022، معنية بإجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 2 جانفي 2024. أما تلك الصادرة في 1 فيفري 2022 فهي معنية بإجرائها قبل 1 فيفري 2024 وهكذا.

وتدعو الوكالة كافة أصحاب المركبات المعنية، إلى الالتزام بتقديم مركباتهم على مستوى وكالات المراقبة المعتمدة في الآجال المحددة، يضيف البلاغ.