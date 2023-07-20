“هامّ” للراغبين في تحسين لغتهم الإنجليزية من حاملي البكالوريا الجدد

تخصّص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة رقمية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد الراغبين في تحسين مستواهم في اللغة الانجليزية.

وتحتوي المنصة على دروس مرئية تسمح للطلبة الجدد ببلوغ مستوى “B2” في اللغة الإنجليزية، حسب ما أوضحه بيان للوزارة.

وستبقى منصة مفتوحة للمستخدمين إلى غاية 20 سبتمبر 2023، حيث يمكن الولوج إليها عبر الرابط، من خلال رقم التسجيل والرقم السري الموضوعان في كشف النقاط.

وتعتبر الإنجليزية لغة التدريس في بعض التخصصات بالجامعة الجزائرية، على غرار تخصص الهندسة الإلكترونية بجامعة بومرداس.