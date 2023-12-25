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الجزائر

هامّ للمكتتبين في برنامج سكنات “عدل 2”

الشروق أونلاين
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هامّ للمكتتبين في برنامج سكنات “عدل 2”
أرشيف
سكنات عدل

دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” المكتتبين الذين لم يستكملوا إجراءات الاكتتاب في برنامج “عدل 2″، إلى الولوج لموقعها الإلكتروني من أجل الاطلاع على وضعية ملفاتهم.

وتخصّ هذه الدعوة، حسب بيان للوكالة، المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول أو الأشطر الأخرى، ولم يتمكنوا من استكمال باقي الإجراءات، للاستفادة من السكن.

ويمكن لهؤلاء المكتتبين الولوج للموقع الإلكتروني لتصفح الخانات المتعلقة بنتائج الطعون، ونتائج المراقبة عبر البطاقية الوطنية، وخانة الإشعارات، من أجل الاطلاع على النتائج المتعلقة بدراسة ملفاتهم.

كما ذكر البيان بأن المكتتب ملزم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة مرة واحدة في الشهر على الأقل، للاطلاع بأي تطورات تخصّ معالجة طلباتهم.

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