هام بخصوص اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع فرنسا

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بلاغ عن إنهاء الاتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، الموقع في الجزائر بتاريخ 16 ديسمبر 2013.

وأوضحت الجريدة الرسمية في عددها رقم 62 أن الحكومة الجزائرية أرسلت في 7 أوت 2025 إشعارًا كتابيًا إلى سفارة فرنسا بالجزائر، أبلغتها فيه بالقرار الرسمي القاضي بإنهاء العمل بالاتفاق المذكور.

وأفادت الجريدة الرسمية بأن القرار الجزائري جاء بعد تعليق الجانب الفرنسي العمل بالاتفاق، حيث أكدت الجزائر أنها ستُخضع ابتداءً من التاريخ نفسه، جميع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو للخدمة لمتطلبات الحصول على التأشيرة بشكل فوري.

وجاء النص الكامل للبلاغ على النحو الآتي:

“إعلان يتعلق بإنهاء الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، الموقّع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013.

بتاريخ 7 غشت سنة 2025، أرسلت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية إشعارا كتابياً إلى سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر تعلمها من خلاله بقرار الحكومة الجزائرية إنهاء الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية للخدمة، الموقّع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013.

وبالنظر لتعليق الجانب الفرنسي العمل بهذا الاتفاق، أبلغت الحكومة الجزائرية الحكومة الفرنسية كذلك بأنه بعد 7 غشت سنة 2025، بقرارها إخضاع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة وبشكل فوري لمتطلبات الحصول على التأشيرة”.