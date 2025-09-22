-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هام بخصوص اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع فرنسا

محمد فاسي
  • 4193
  • 0
هام بخصوص اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع فرنسا
أرشيف
التأشيرة الفرنسية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بلاغ عن إنهاء الاتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، الموقع في الجزائر بتاريخ 16 ديسمبر 2013.

وأوضحت الجريدة الرسمية في عددها رقم 62 أن الحكومة الجزائرية أرسلت في 7 أوت 2025 إشعارًا كتابيًا إلى سفارة فرنسا بالجزائر، أبلغتها فيه بالقرار الرسمي القاضي بإنهاء العمل بالاتفاق المذكور.

وأفادت الجريدة الرسمية بأن القرار الجزائري جاء بعد تعليق الجانب الفرنسي العمل بالاتفاق، حيث أكدت الجزائر أنها ستُخضع ابتداءً من التاريخ نفسه، جميع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو للخدمة لمتطلبات الحصول على التأشيرة بشكل فوري.

وجاء النص الكامل للبلاغ على النحو الآتي:

“إعلان يتعلق بإنهاء الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، الموقّع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013.

بتاريخ 7 غشت سنة 2025، أرسلت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية إشعارا كتابياً إلى سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر تعلمها من خلاله بقرار الحكومة الجزائرية إنهاء الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية للخدمة، الموقّع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013.

وبالنظر لتعليق الجانب الفرنسي العمل بهذا الاتفاق، أبلغت الحكومة الجزائرية الحكومة الفرنسية كذلك بأنه بعد 7 غشت سنة 2025، بقرارها إخضاع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة وبشكل فوري لمتطلبات الحصول على التأشيرة”.

مقالات ذات صلة
دوريات في المدارس وفحوصات وقائية لحماية التلاميذ من المخدرات

دوريات في المدارس وفحوصات وقائية لحماية التلاميذ من المخدرات

هذا جديد الدخول المدرسي

هذا جديد الدخول المدرسي

12 مليون تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة

12 مليون تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة

فرنسا تكرّم جلاديها وتتنكر لضحايا الجرائم النووية من الجزائريين!

فرنسا تكرّم جلاديها وتتنكر لضحايا الجرائم النووية من الجزائريين!

عودة مدرسية بتحسينات تربوية في مواجهة النقائص

عودة مدرسية بتحسينات تربوية في مواجهة النقائص

أسطول الحرية!

أسطول الحرية!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد