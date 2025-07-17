هام بخصوص تمويل المشاريع الجمعوية الشبابية

أعلنت وزارة الشباب، الخميس، عن تمديد فترة استقبال ملفات المشاريع الجمعوية ذات الطابع الشبابي بعنوان السنة المالية 2025، داعية الجمعيات الوطنية والمحلية المعنية إلى إيداع مشاريعها عبر منصة “شراكة” قبل 25 جويلية 2025، وهو آخر أجل للمشاركة.

وحسب الوزارة الوصية فإن هذه الخطوة تأتي في إطار التفاعل الإيجابي مع الديناميكية التي تعرفها عملية الدعوة إلى تمويل المشاريع الجمعوية، وحرصًا من الوزارة على ضمان مشاركة واسعة وفعالة من قبل مختلف الفاعلين في المجتمع المدني الشبابي.

وتُشرف المديرية الفرعية لترقية مشاريع الحركة الجمعوية والتطوع على مرافقة الجمعيات طيلة مراحل العملية، خاصة تلك التي تفتقر للخبرة الرقمية أو تواجه صعوبات تقنية.

وتشمل هذه المرافقة تقديم الدعم التقني، وتوجيه الجمعيات في كيفية التسجيل واستعمال المنصة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الوثائق المرجعية، والتواصل المستمر للإجابة عن الاستفسارات.

وأفادت الوزارة أن الجمعيات المسجلة مسبقًا عبر منصة “شراكة” يمكنها الدخول باستخدام نفس الحسابات، فيما يُطلب من الجمعيات غير المسجلة التقرب من مديريات الشباب والرياضة عبر الولايات لفتح حساب جديد.

وأكدت وزارة الشباب أن دراسة المشاريع ستتم وفق معايير موضوعية ومعلنة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، على أن تُنشر نتائج الانتقاء في آجال معقولة عبر المنصة الرسمية.

ودعت الوزارة جميع الفاعلين في العمل الجمعوي الشبابي إلى اغتنام ما تبقى من المهلة المحددة، والانخراط بفعالية في هذه الآلية التي تُمثل فرصة حقيقية لدعم المبادرات الميدانية وتعزيز الشراكة المؤسساتية خدمة للشباب والمصلحة العامة.