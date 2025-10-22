-- -- -- / -- -- --
الجزائر

هام بخصوص مسابقة التوظيف ببريد الجزائر

الشروق أونلاين
أكدت مؤسسة بريد الجزائر أن المترشحين لمسابقة التوظيف لا يمكنهم تعديل أو تغيير المعلومات المسجلة على منصة “CAREERS”، بما في ذلك رقم الهاتف، مشيرة إلى الفرصة السابقة لتصحيح البيانات.

وفي هذا الإطار، أوضحت المؤسسة أن الامتحان سيُجرى عن بُعد يوم 30 أكتوبر 2025، وأضافت أن عملية إرسال أسماء المستخدمين وكلمات السر الخاصة بالمترشحين ما تزال متواصلة إلى غاية 24 أكتوبر الجاري عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، فيما سيتم نشر رابط المنصة الإلكترونية المخصصة لإجراء الامتحان يوم 25 أكتوبر.

وللاستفسار، وضعت المؤسسة رقم الهاتف 021641616 تحت خدمة المترشحين.

