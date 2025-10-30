-- -- -- / -- -- --
الجزائر

هام بخصوص مسابقة توظيف أعوان الشرطة

الشروق أونلاين
أعوان الشرطة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن اليوم الخميس هو آخر أجل لإيداع ملفات المشاركة في مسابقة توظيف أعوان الشرطة من الذكور والإناث برسم سنة 2025.

وأعربت المديرية في بيانها عن شكرها لجميع المترشحين الذين أبدوا اهتمامهم بالانضمام إلى صفوف الشرطة، متمنية لهم التوفيق والنجاح في المراحل المقبلة من المسابقة.

للإشارة، قررت المديرية العامة للأمن الوطني، استثناء رفع سن التوظيف في صفوفها كأعوان شرطة “ذكور وإناث” إلى 27 سنة، بدلا من 25 سنة، معلنة بتاريخ 12 أكتوبر المُنصرم فتح 22 ألف منصب شغل بعنوان سنة 2025.

وشرعت المديرية العامة للأمن الوطني سابقا في تنظيم مسابقة لتوظيف وتكوين أعوان الشرطة ذكور وإناث، عن طريق الاختبارات، بعنوان سنة 2025، أين يخضع المشاركون للشروط القانونية المحددة ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأمن الوطني.

الرئيس تبون يسلّم كأس الجزائر العسكرية لفريق قيادة الحرس الجمهوري

“اعتدى على امرأة بمفك براغي”.. أمن العاصمة يوقف المُتهم (فيديو)

صدور قانوني الأوسمة العسكرية الجديدة

“ثورة تشريعية” لتطوير العمل القضائي بالجزائر!

سعيود: الدولة عازمة على تحسين الإطار المعيشي للمواطن

إصابة 31 تلميذا إثر اصطدام حافلة مدرسية بسيارة سياحية بغليزان

