هام من المديرية العامة للضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن توقف موقعها الإلكتروني الرسمي mfdgi.gov.dz مؤقتًا عن الخدمة، وذلك لإجراء أشغال صيانة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، مؤكدة أن الموقع سيعود إلى العمل خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن جميع خدماتها الرقمية ستظل متاحة للمواطنين والمتعاملين عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لكل خدمة، دون تأثر بفترة صيانة الموقع الرسمي.

وأشارت إلى أن البوابة الرقمية “جبايتك” تواصل تقديم خدماتها عبر الرابط jibayatic.mf.gov.dz، فيما تبقى منصة التعريف الجبائي متاحة عبر nifenligne.mf.gov.dz.

كما أكدت استمرار عمل المنصة الرقمية الخاصة بدفع حقوق الطابع عبر الإنترنت من خلال tabioucom.mf.gov.dz، إضافة إلى منصة اقتناء قسيمة السيارات عبر qassimatouka.mf.gov.dz.

واختتمت المديرية العامة للضرائب بيانها بتقديم اعتذارها للمستخدمين عن الإزعاج المؤقت، معربة عن شكرها لتفهمهم.