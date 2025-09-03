هام من سلطة ضبط السمعي البصري حول معرض التجارة البينية الإفريقية 2025

دعت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي-البصري، جميع مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي-البصري إلى تسخير تغطية إعلامية استثنائية لأشغال الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025، المزمع تنظيمه بالجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري، باعتباره حدثا اقتصاديا بارزا يعزز منطقة التجارة الحرة القارية.

وأكدت السلطة في بيان لها أن هذا الموعد يعكس الدور الجيو-اقتصادي للجزائر، بوصفها جسرا يربط شمال إفريقيا بعمقها القاري، ومحطة محورية لتعزيز الاندماج الإقليمي وسلاسل القيمة عبر التصنيع والابتكار، تحت شعار يهدف إلى تعظيم التجارة البينية وبناء مستقبل قائم على القيمة المضافة.

وفي إطار مبدأ الخدمة العمومية، شددت السلطة على ضرورة ضمان بث متواصل عبر نشرات خاصة ونوافذ مباشرة من أجنحة المعرض وقاعات المنتدى، مع تغطية معمقة للمخرجات وإتاحة المحتوى باللغتين الوطنيتين واللغات الأجنبية. كما دعت إلى تسهيل وصول المعلومة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية تكريسا لحق الجمهور في الإعلام.

وحثت السلطة مؤسسات الاتصال السمعي-البصري على الالتزام بأعلى معايير المهنية، بما في ذلك تحري الدقة والتوازن بين المصادر الرسمية والفاعلين الاقتصاديين وحاضنات الأعمال، إضافة إلى التمييز الصارم بين المضمون التحريري والرسائل التجارية أثناء البث والخدمات الرقمية، مع ضرورة وسم أي محتوى يحظى برعاية دعائية بشكل واضح.

واعتبرت أن ديمومة البث والالتزام بأخلاقيات المهنة وإبراز الدور المحوري للجزائر في تعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي، تمثل مسؤولية وطنية والتزاما مهنيا إزاء حدث استراتيجي يعزز صورة الجزائر كبوابة رئيسية إلى القارة الإفريقية وبيئة جاذبة للاستثمار والشراكات.