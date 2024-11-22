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هايتي غاضبة من ماكرون بعد وصفه لمسؤوليها بـ”الحمقى”

الشروق أونلاين
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هايتي غاضبة من ماكرون بعد وصفه لمسؤوليها بـ”الحمقى”
ح. م
إيمانويل ماكرون

استدعت وزارة الخارجية في هايتي، السفير الفرنسي في بورت أو برانس، وذلك بعد الخرجة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال تواجده في البرازيل، حيث وصف الرئيس الفرنسي المسؤولين في هايتي بـ”الحمقى تماما”.

وجاءت تصريحات ماكرون هذه، التي ظهرت في فيديو له من بضع ثواني تم تداوله بشكل واسع عبر شبكات التواصل، على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، حيث اتهم المسؤولين في هايتي بـ”الحمقى تماما”، لأنهم قاموا بإقالة الوزير الأول في البلاد، غاري كوني، والتسبب بذلك بوضعية العنف التي تعرفها البلاد.

وفقا لبيان وزارة خارجية هايتي، استقبل وزير الخارجية والشؤون الدينية في هايتي، جان فيكتور هارفيل جان بابتيست، بعد ظهر يوم أمس الخميس، 21 نوفمبر، ضمن إطار الاستدعاء، السفير الفرنسي في هايتي، أنطوان ميشون، “بعد تصريحات اعتبرتها حكومة هايتي غير مقبولة، والتي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند مغادرته قمة مجموعة العشرين في البرازيل”.

وأضاف البيان أن الوزير الهايتي أعرب عن “سخط السلطة الانتقالية إزاء ما اعتبره تصرفا غير ودية وغير ملائمة يستحق التصحيح”، كما تم تسليم رسالة احتجاج موجهة إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو.

ووفقا لذات البيان “اعترف الممثل الأول لفرنسا في هايتي بأن هذه الملاحظات كانت مؤسفة وتم الإدلاء بها في سياق خاص للغاية”.

تعرف هايتي مؤخرا ارتفاعا في أعمال العنف في البلاد، وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وفي بيان له يوم الثلاثاء الماضي أعرب “عن القلق بشأن تصاعد العنف في هايتي، حيث تفيد التقارير بأن العصابات المسلحة تكتسب مزيدا من الأرض في العاصمة بورت أو برنس.”

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