هبة أمريكية بـ175 ألف دولار لترميم ضريح إيمدغاسن

أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر عن تقديمها لهبة مالية تقدر بـ175 ألف دولار ،من أجل ترميم ضريح إيمدغاسن المتواجد بولاية باتنة.

وحسب بيان للسفارة فقد أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مشروعًا بقيمة 175 ألف دولار لترميم ضريح إيمادغاسن.

وأوضحت أن هذا المشروع يعد كجزء من شراكة أكبر للحفاظ على الثقافة ومكافحة النهب وتشجيع السياحة وتقوية العلاقات بين الشعوب.

وأكدت السفارة أنها تعمل مع وزارة الثقافة والفنون الجزائرية وكذا الجمعية غير الحكومية “أصدقاء إيمدغاسن” من أجل ترميم هذا الضريح المهم.