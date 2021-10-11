هبة بـ 250 حقيبة طبية من جمعية العلماء للحماية المدنية

سلمت جمعية العلماء المسلمين وجمعية جزائريون متضامنون، الإثنين، هبة تضامنية تمثلت في 250 حقيبة طبية تحتوي على مستلزمات طبية مساعدة على التنفس، لفائدة الحماية المدنية.

وأوضحت مصالح الحماية في بيان لها أن “المدير العام العقيد بوغلافب وعلام استقبل رفقة الإطارات المركزية بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل رئيس جمعية العلماءالمسلمين ورئيس جمعية جزائريون متضامنون بحيث إستلم المدير العام هبة تضامنية تتمثل في 250 حقيبة طبية تحتوي على مستلزمات طيبة مساعدة على التنفس”.

من جهتها، أكدت جمعية العلماء أن هذه الهبة تأتي مواصلة لحملاتها التضامنية، ومشاركتها الفعالة مع كل القطاعات.