-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هبة بـ 250 حقيبة طبية من جمعية العلماء للحماية المدنية

الشروق أونلاين
  • 164
  • 0
هبة بـ 250 حقيبة طبية من جمعية العلماء للحماية المدنية

سلمت جمعية العلماء المسلمين وجمعية جزائريون متضامنون، الإثنين، هبة تضامنية تمثلت في 250 حقيبة طبية تحتوي على مستلزمات طبية مساعدة على التنفس، لفائدة الحماية المدنية.

وأوضحت مصالح الحماية في بيان لها أن “المدير العام العقيد بوغلافب وعلام استقبل رفقة الإطارات المركزية بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل رئيس جمعية العلماءالمسلمين ورئيس جمعية جزائريون متضامنون بحيث إستلم المدير العام هبة تضامنية تتمثل في 250 حقيبة طبية تحتوي على مستلزمات طيبة مساعدة على التنفس”.

من جهتها، أكدت جمعية العلماء أن هذه الهبة تأتي مواصلة لحملاتها التضامنية، ومشاركتها الفعالة مع كل القطاعات.

مقالات ذات صلة
اتصالات الجزائر تطلق الفاتورة الالكترونية

اتصالات الجزائر تطلق الفاتورة الالكترونية

هذه خطة الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي في الحبوب

هذه خطة الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي في الحبوب

خبير: إستراتيجية ماكرون في النفوذ فشلت

خبير: إستراتيجية ماكرون في النفوذ فشلت

 طالبوا برحيل بعجي.. نواب ميلة يجمدون عضويتهم في الحزب

 طالبوا برحيل بعجي.. نواب ميلة يجمدون عضويتهم في الحزب

وزارة الموارد المائية تكشف عن استراتيجيتها لمواجهة أزمة المياه

وزارة الموارد المائية تكشف عن استراتيجيتها لمواجهة أزمة المياه

انفجار ضخم بالمنطقة الصناعية بأرزيو

انفجار ضخم بالمنطقة الصناعية بأرزيو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد