هبة بـ 250 حقيبة طبية من جمعية العلماء للحماية المدنية
سلمت جمعية العلماء المسلمين وجمعية جزائريون متضامنون، الإثنين، هبة تضامنية تمثلت في 250 حقيبة طبية تحتوي على مستلزمات طبية مساعدة على التنفس، لفائدة الحماية المدنية.
وأوضحت مصالح الحماية في بيان لها أن “المدير العام العقيد بوغلافب وعلام استقبل رفقة الإطارات المركزية بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل رئيس جمعية العلماءالمسلمين ورئيس جمعية جزائريون متضامنون بحيث إستلم المدير العام هبة تضامنية تتمثل في 250 حقيبة طبية تحتوي على مستلزمات طيبة مساعدة على التنفس”.
من جهتها، أكدت جمعية العلماء أن هذه الهبة تأتي مواصلة لحملاتها التضامنية، ومشاركتها الفعالة مع كل القطاعات.
إستقبل #المدير_العام #العقيد_بوغلاف_بوعلام رفقة الإطارات المركزية بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل رئيس #جمعية_العلماء_المسلمين ورئيس #جمعية_جزائريون_متضامنون بحيث إستلم المدير العام #هبة تضامنية تتمثل في 250 حقيبة طبية تحتوي على مستلزمات #طيبة مساعدة على #التنفس
CPAP boussignac pic.twitter.com/d5MhmwsOYC
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) October 11, 2021