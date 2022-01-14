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الجزائر

هبة بمليون دولار من اليونيسيف للجزائر لمواجهة تداعيات كورونا

س.م
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هبة بمليون دولار من اليونيسيف للجزائر لمواجهة تداعيات كورونا
ح.م

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، عن تقديم هبة مالية قدرها مليون دولار للجزائر موجهة  لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

وقالت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، الخميس، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك إن هذه الهبة التي كانت بدعم أمريكي “سيتم إستخدامها لاقتناء المعدات الأساسية للرعاية الصحية وتعزيز قدرات التلقيح في الجزائر، وتكثيف حملات التوعية”.

وأوضحت إن “الولايات المتحدة راهي واقفة معاكم خلال موجة أوميكرون في الجزائر، لهذا الغرض نواصل العمل مع منظمة اليونيسيف وشركائنا الرئيسيين من أجل وضع حد لجائحة كوفيد – 19.”

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