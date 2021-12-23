هبة تركية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
قدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية (TİKA)، هبة تتمثل في معدات وآلات موسيقية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي.
ونشرت الوكالة، الأربعاء، تغريدة عبر حسابها على تويتر جاء فيها: “قامت تيكا بتقديم معدات وآلات موسيقية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي“.
وأضافت إن ذلك “يأتي في إطار تأسيس ورشتي الموسيقى والفنون التشكيلية المخصصة للأطفال الجزائريين لغرض ملاقاتهم بالفن.
وحسب الوكالة ستبدأ التسجيلات في الأيام المقبلة.
قامت تيكا بتقديم معدات وآلات موسيقية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي في إطار تأسيس ورشتي الموسيقى والفنون التشكيلية المخصصة للأطفال الجزائريين لغرض ملاقتهم بالفن، حيث ستبدأ التسجيلات في الأيام المقبلة. pic.twitter.com/kVUMYqUDej
— TİKA Cezayir (@tika_cezayir) December 22, 2021