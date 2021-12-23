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هبة تركية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي

س.م
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هبة تركية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
ح.م
آلة موسيقية

قدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية (TİKA)، هبة تتمثل في معدات وآلات موسيقية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي.

ونشرت الوكالة، الأربعاء،  تغريدة عبر حسابها على تويتر جاء فيها: “قامت تيكا بتقديم معدات وآلات موسيقية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي“.

وأضافت إن ذلك “يأتي في إطار تأسيس ورشتي الموسيقى والفنون التشكيلية المخصصة للأطفال الجزائريين لغرض ملاقاتهم بالفن.

وحسب الوكالة ستبدأ التسجيلات في الأيام المقبلة.

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