هبة جديدة من جمعية العلماء للحماية المدنية

استلمت المديرية العامة للحماية المدنية، الإثنين، من جمعية العلماء المسلمين هبة تضامنية تمثلت في مولدات أوكسجين ومعدات أخرى لمواجهة جائحة كورونا.

وحسب بيان للمديرية فقد استقبل مديرها العام العقيد بوعلام بوغلاف رفقة الاطارات المركزية رئيس جمعية العلماء المسلمين وهذا بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

وأوضح المصدر ذاته أن العقيد بوغلاف استلم هبة تضامنية من قبل الجمعية تمثلت في مولدات اوكسجين ومعدات أخرى تسمح في مجابهة جائحة كورونا .

هبة بـ 250 حقيبة طبية من جمعية العلماء للحماية المدنية

وفي 11 أكتوبر 2021، سلمت جمعية العلماء المسلمين وجمعية جزائريون متضامنون، هبة تضامنية تمثلت في 250 حقيبة طبية تحتوي على مستلزمات طبية مساعدة على التنفس، لفائدة الحماية المدنية.

وأوضحت مصالح الحماية في بيان لها أن “المدير العام العقيد بوغلافب وعلام استقبل رفقة الإطارات المركزية بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل رئيس جمعية العلماءالمسلمين ورئيس جمعية جزائريون متضامنون بحيث إستلم المدير العام هبة تضامنية تتمثل في 250 حقيبة طبية تحتوي على مستلزمات طيبة مساعدة على التنفس”.

من جهتها، أكدت جمعية العلماء أن هذه الهبة تأتي مواصلة لحملاتها التضامنية، ومشاركتها الفعالة مع كل القطاعات.