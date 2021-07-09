هبة جزائرية جديدة لتونس بـ 100 ألف متر مكعّب من الأكسجين

كشفت مصالح الجمارك التونسية عن دخول 100 ألف متر مكعب من الأكسجين كهبة من الجزائر إلى المصالح الطبية في تونس.

وأعلنت مصالح الجمارك الخميس، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن مصالح وزارة الصحة قامت برفع الطرود الموردة بالمكتب الحدودي بمطار تونس قرطاج في إطار هبة لفائدة المستشفيات الجهوية بولاية القيروان.

وأضافت أنه تم الخميس أيضا تحويل الهبة الطبية الجزائرية لفائدة المصالح الطبية بساقية سيدي يوسف وذلك لفائدة المصالح الصحية بالجهة.

فيروس كورونا: الجزائر تنقذ تونس من “كارثة صحية”..!

وكان وزير الصحة التونسي فوزي المهدي قد كشف في 24 أفريل 2021، عن اتفاق بين تونس والجزائر لتزويد بلاده بكميات إضافية من الأكسجين في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة فوزي المهدي ، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية “أن الجانب الجزائري مكن تونس من كميات إضافية من الأكسجين بسبب ارتفاع الحاجة إليها على خلفية تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا”.

وأوضح المتحدث أن تونس لجأت إلى الجزائر من أجل الحصول على كميات إضافية من الأكسجين بصفة استثنائية بهدف التكفل بالمرضى خاصة خلال هذه الفترة وارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد 19 ، وتفادي النقص المسجل في هذه الكمية.

وعبر الوزير عن شكره للسلطات الجزائرية لمساعدتها في التكفل بمرضى كورونا في تونس والتي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الإصابات قد تدفعها إلى غلق الحدود.