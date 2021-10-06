هبة قطرية للجزائر بـ 200 مكثف أكسجين

تسلمت الجزائر، الأربعاء، 200 مكثف أكسجين هبة من دولة قطر في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن الأمين العام للوزارة عبد الحق سايحي تسلم الهبة المقدرة بـ 200 جهاز أكسجين رفقة سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي النعمه والمدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد بوزيان ودبلوماسيين من سفارة قطر.

وأضاف البيان أن الأمين العام لوزارة الصحة، عبد الحق سايحي أعرب عن تقديره الشديد للمد التضامني النبيل الذي بادرت به دولة قطر بما يعكس مدى عمق أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.