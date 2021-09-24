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الجزائر

هبة من الجالية اللبنانية لضحايا الحرائق بالجزائر

الشروق أونلاين
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هبة من الجالية اللبنانية لضحايا الحرائق بالجزائر

تبرع أبناء الجالية اللبنانية المقيمين بالجزائر، بألف حقيبة مدرسيـة لفائدة أطفـال مدارس المناطـق المتضرّرة من الحرائق الغابية.

وجاء في بيان للسفارة اللبنانية بالجزائر، أنه انطلاقا من أواصر وروابـط الأخوة التـي تربـط بلدينا وشعبينا الشقيقيـن، ارتأى أبناء الجالية التضامن مع إخوتهم الجزائريين، بالتبــرع بألف (1000) حِصّة مدرسية تتضمّن حقيبة وقرطاسية مخصّصة لأطفـال مدارس المناطق المتضرّرة.

وأوضح بيان السفارة أن الهبة تم تسليمها من قبل ممثلين عن الجالية اللبنانية المقيمة بالجزائر إلى الهلال الأحمر الجزائري الذي سيتكفل بإيصالها إلى مستحقّيها.

وحضر عملية التسليم وفد من أبناء الجالية اللبنانية المقيمين بالجزائر وأعضاء من سفارة لبنان، ومن الجانب الجزائري  الأمين العام للهلال الأحمر الجزائري وممثلي الهلال الأحمر من كل من ولايتي تقرت وسوق أهراس.

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