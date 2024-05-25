هبوط اضطراري لمروحية رئيس الوزراء الأرمني

أجرت مروحية رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، هبوطا اضطراريا بسبب الأحوال الجوية في شمال البلاد.

وقال باشينيان في منشور على صفحته على فيسبوك، إنّ مروحيته أجرت هبوطا غير مخطط له، بمدينة فانادزور بسبب الأحوال الجوية.

يأتي هذا أياما بعد حادثة سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قرب الحدود مع أذربيجان المحاذية لأرمنيا.

حيث أعلن المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية بشكل رسمي فجر الإثنين الماضي، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حادث تحطّم الطائرة المروحية التي كانت تقلّه، رفقة مسؤولين آخرين.

وكان على متن المروحية إلى جانب رئيسي، وزير الخارجية أمير حسين عبد الله يان. بالإضافة إلى: