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الجزائر

هبوط طائرة تحمل حاجة مغربية مريضة.. وزارة الصحة توضح

الشروق أونلاين
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هبوط طائرة تحمل حاجة مغربية مريضة.. وزارة الصحة توضح

قالت وزارة الصحة بأن السلطات الجزائرية سمحت لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بالهبوط في مطار الجزائر الدولي تحمل حاجة مغربية تعرضت لوعكة صحية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، أنه على إثر تعرض الحاجة المغربية (ر.ال غ) البالغة من العمر 76 سنة لوعكة صحية حادة خلال تواجدها بالطائرة التي كانت تقلها أثناء عبورها المجال الجوي الجزائري.

تم نقل المواطنة المغربية على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية المتخصصة سليم زمرلي – أين  تلقت العلاج اللازم وحظيت بالرعاية الصحية الضرورية علما أن حالتها الصحية مستقرة و لا تستدعي أي قلق.

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