هتافات ضد ماكرون بسوق واقف بقطر.. حقيقة الفيديو

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه يظهر وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوق واقف بقطر وسط هتافات دينيّة للجمهور العربي. فهل هذا حقيقي؟

يصوّر الفيديو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يشقّ طريقه وسط حشد من الناس، ويسمع صوت هتافات “لا إله إلا الله”.

وكتب على الفيديو نفسه “وصول ماكرون إلى أرض الملعب… اللهم انصرنا عليهم”. كما علّق مشاركو الفيديو بالقول “أحلى ما في المباراة عند وصول ماكرون الجماهير العربيّة تهتف لا إله إلا الله محمّد رسول الله”.

وحصد الفيديو تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع بدء انتشاره بالتزامن مع انطلاق مباراة تاريخية بين فرنسا والمغرب في الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وأنهت فرنسا قصّة المنتخب المغربي الخياليّة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم بالفوز عليهم بهدفين نظيفين، الأربعاء على استاد البيت بمدينة الخور، في أوّل نصف نهائي في التاريخ يخوضه بلد إفريقي و عربي.

إلا أن الصوت الذي يسمع في الفيديو مركّب. فالفيديو الأصلي منشور عبر قنوات بي إن سبورت (1، 2) وهو لماكرون خلال زيارته لسوق واقف في الدوحة قبل حضوره مباراة منتخب بلاده بمواجهة المغرب، وليس على أرض استاذ البيت الذي احتضن المباراة.

أما الصوت فركّب عليه وبالبحث عن أصله يمكن العثور عليه ضمن فيديو منشور قبل أكثر من سبع سنوات ويمكن مطابقة عناصره ولا سيمّا صوت الصفارات والطبول.