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الجزائر

هجرة الأطباء نحو فرنسا.. البروفيسور بلحاج يعلق

الشروق أونلاين
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هجرة الأطباء نحو فرنسا.. البروفيسور بلحاج يعلق

أرجع البروفسور رشيد بلحاج مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة وللباحثين الجامعيين هجرة 1200 طبيب جزائري  نحو فرنسا إلى الوضعية الإقتصادية وتندي أجور هذه الفئة.

وأكد بلحاج في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن هجرة الأطباء سببها الوضع الإقتصادي والأجور الحالية التي لا تسمح للطبيب حتى بشراء منزل أو سيارة جديدة.

واعتبر المتحدث ذاته أنه ليس مع العدل أن يتلقى بروفيسور يمارس المهنة منذ أزيد من 20 سنة بين 24 إلى 30 مليون سنتيم، مؤكدا أن الأطباء العاميين في المؤسسات الإستشفائية يتلقون أجورا أقل من عمال النظافة أو السكريتارية في بعض المؤسسات.

وفي هذا الصدد قال بلحاج إن هناك هجرة منظمة للأطباء وهي ليست وليدة اليوم وإنما ظاهرة يشهدها القطاع منذ سنوات، مشيرا إلى أنها لا تخص الأطباء فقط بل وحتى الشبه طبيين.

نجحوا في مسابقة فرنسية.. 1200 طبيب سيغادرون الجزائر

وفي 5 فيفري 2022، كشف رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الصحة الدكتور إلياس مرابط، أن 1200 طبيب جزائري نجحوا في مسابقة معادلة الشهادات الفرنسية.

وقال مرابط في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، حوالي 1200 طبيب جزائري من مختلف التخصصات يستعدون للمغادرة إلى فرنسا والعمل بمستشفياتها بعد نجاحهم في مسابقة معادلة الكفاءات.

من جهتها قالت صفحات جزائرية مختصة بأخبار الأطباء أن الجزائريين حصلوا على الأغلبية المطلقة في امتحان EVC الذي تنظمه فرنسا لمعادلة الشهادة.

وأوضحت صفحة أطباء في منشور لها أن هذا الامتحان يعد إحدى البوابات الرئيسية للعمل كطبيب في فرنسا، ويتم تنظيمه دوريا ويشارك فيه كل طبيب حائز على شهادة طب خارج الإتحاد الأوربي مهما كانت الدولة (الحائزون على شهادات طب من داخل الإتحاد الأوربي تقبل شهاداتهم مباشرة).

وحسب منشور الصفحة شارك في هذه الدورة آلاف الأطباء من حوالي 24 دولة خارج الإتحاد الأوربي، ونجح حوالي 2000 طبيب منهم أكثر من 1200 من جنسية جزائرية، يليهم التوانسة وبعدهم المغاربة ثم باقي الدول المعنية من خارج الإتحاد الأوربي.

ونشر موقع فضاء المترشح الخاص بالمسابقة الفرنسية نتائج الامتحان يوم 4 فيفري ، وأشار إلى أن تفاصيل أكثر حول المسابقة والنتائج ستكون متاحة السبت 5 فيفري على الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت فرنسا.

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التعليقات
25
  • امين dz

    بلادنا للاسف فقروها،الكل هرب منها،لاجور لاضعف عالميا و العملة لاضعف عالميا،خدمات ومرافق صفر عالشمال،و ضروف العمل مزرية،وش بقالنا

    7
  • بوجمعة

    يجب على الدولة مراجعة هذه الظاهرة، بحيث الذي يتعلم مجانا من طرف الدولة لا يمكنه الهجرة بعد التخرج و الحصول على الشهادة الجامعية ليستغيد منها بلدان اجنبية ، شيئ غير منطقي و لا يقبل أبدا، الذي يريد الذهاب عليه التعلم من ماله الخاص و ليذهب إلى أي بقعة ارادها .

    -23
  • مقهورة

    خونة ياكلو في الغلة ويسبوا في الملة يحبوا مصالحهم لو احببتم وطنكن لخدتمتوه

    -10
  • Mouas rafik

    الكل يهاجر الى فرنسا ، اضن ان هناك يوجد اكسجين وهنا في جزاءر يوجد هدروجين ، تبا لهذه دنيا ، لم نعد نحتمل ،،،

    8
  • HICHEM

    عندهم الصح الهربة تسلك

    13
  • حمزة الجزائري

    صحيح ان بلادنا تعاني من كثير من النقائص الا ان الشعب لايستطيع التضحية من اجل بلده .. في فرنسا سيعمل الطبيب الجزائري قرابة 11 ساعة بينما لايستطيع العمل لمدة 8 ساعات ويهرب .. فرنسا لن ترحمكم

    -9
  • جثة

    يجب التحول بسرعة الى تدريس اللغة الانجليزية وتهميش اللغة الفرنسية حتى تنقرض هذه اللغة الميتة من هذا الوطن الحبيب لان دارس اللغة الانجليزية صعب عليه السفر والعمل بهذه الدولة اللعينة وهكذا تتوقف فرنسا عن سرقتنا ...

    11
  • جثة

    يجب معهم من مغادرة الوطن بالقوة ... اين الانسانية ...اين المروءة ... اين الوطنية ؟ تذهب لتساهم في اقتصاد دولة عدوة دمرت وقتلت الملايين ؟ والله ان حسابكم عسير ان شاء الله ...والملتقى عند الله عز وجل . .

    -7
  • عادل

    لزم نستعرفو بالامتحان ولي يسقط فيه يسقط حتى في الجزائر ويمنع من ممارست الطب و التعلم في أبناء الشعب ويجب التعليم يكون بالدرهم التدعيم هو لهلك البلاد

    -5
  • شمس الدين

    يا ريت لو يأتي الدور على الأساتذة لن يبقى أحد كلنا سنهاجر إن شاء الله

    9
  • بشير

    تفتخرون أم ماذا؟

    5
  • ناصر

    عندما نستقدم لاعب كرة قدم من فرنسا رغم جنسيته الجزائرية يقيم الفرنسيون الارض و لا يقعدونها و هاهم ياخدون خيرة ابنائنا من النخبة من بين ايدينا و نحن صامتون لك الله ياجزائر نا الحبيبة

    16
  • عبدالله الجزائري

    الأطباء درسوا من الإبتدائي حتى الجامعة باطل ويزيد يخلص منحة رغم أنها متواضعة ونهار صابوا الفرصة باه يروحوا لبلاد الكفر من أجل الدنيا والمال باعوا بلادهم ودينهم بثمن بخس هنا يتبين أن الأزمة في🇩🇿أزمة رجال وهذا حال الكثير لو تتاح لهم الفرصة لادين لاحب الوطن

    11
  • محفوظ

    ننتظر بفارغ الصبر هجرة المسؤولين إبتداء من رؤساء البلديات إلى الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة الذين كانوا ومازالوا السبب الرئيسي في هجرة المواطنين بكل فئاتهم ومستوياتهم الدراسية ومكانتهم المهنية.

    19
  • إبن الجزائر

    يتبجحون بحب الوطن وووووو و لله في خلقه شؤون تخسر عليهم لبلاد دم فادها و يشربون من ثديها و لما تأتي الفرصة يسمحوا فيها من أجل المال ليس إلا المال تحيا الرونجاص لابد للقوانين أن تتغير 😡

    1
  • يوغرطة

    النخبة الجزائرية من اطارات وباحثين وعلماء وعباقرة يغادرون الجزائر كل سنة الي اوروبا وامريكا واسيا حيث يجدون الامكانيات ورغد العيش وغير ذلك اما الجزائر فسيبقي فيها الا الصعاليك فقط . الجزائر تخسر كل سنة علمائها كنزها الذي لا يفني لفائدة اوروبا وامريكا لا بد من ايجاد حل جذري لهذه الكارثة والمصيبة الكبري والطامة .

    15
  • فريفط زكريا

    و انتم فرحانين.. و مصبتاه... كيف فرنسا او الدول المتقدمة لديهم كمية كبيرة من المستشفيات و العيادات و الأطباء.. و يحتاجون أطباء جدد كل سنة .. و نحن عندنا عدد قليل جدا من المستشفيات و العيادات.. و لا نحتاج أطباء.... معادلة غير مفهومة ابدا ...

    7
  • عمر

    شي عادي و مفهوم. لما تدفع لطبيب اجره 0 مليون سنتيم شهريا و لاعب كره قدم 200 مليون شهريا فان الامر يصبح عادي و لا محال للعجب. حشود لاغب الولوديه لا هو دولي و لا شي معظم الوقت قاعد في دكه البدلاء ياخذ 300مليون شهريا

    8
  • غي أنا

    خدم يا شاقي للباقي .دولة تقريه من نعومة أظافره حتى لشبابه لتستفيد منه دولة أخرى .يجب فرض ضرائب على الدولة المستقبلة عن كل طبيب أو مهندس يعمل عندها و كذلك على كل من يتوجه للعمل خارج الوطن .

    -4
  • omarderdour

    بدل أن نترك كفاءاتنا الطبية تذهب بدون استثمار من الدولة الجزائرية لماذا لا ترافقهم السلطات المعنية وتحفظ حقوقهم كما تفعل كوبا التي أرسلت للعالم حوالي 45 ألف طبيب كان منها وقت الكورونا عندما زودت ايطاليا بمئات الأطباء انه رأس المال البشري الذي لا ينضب

    8
  • احمد

    لك الله يا بلادنا العزيزة

    7
  • juste ana

    combien coute la formation d'un médecin a l'Algérie

    -4
  • جزائري

    قريبا بعد هجرة الأطباء سيأتي الدور على الأساتذة ... لا تلومهم بل لومو من كان السبب في هجرتهم

    20
  • الهفاف

    و ماذا بقي لشعب من الأطباء و هم أصلا في تناقص مستمر ؟ الشعب لا يستطيع أن يدوي في ألمانيا و لا في سويسرا و لا في فرنسا و لا في إسبانيا.حتي تونس و تركيا لمن إستطاع إليهما سبيلا

    18
  • صويلح

    عجيب ما يحصل في بلادي بلاد العجائب اللامتناهية .. يُنفق عليهم من المال العالم لتخريجهم لعلاج المرضى الجزائريين وتحسين خدماتنا الطبية ثم تخطفهم فرنسا بالآلاف لعلاج الفرنسيين وإسعاد فرنسا وشعبها وخزينتها التي تذهب أموالها لعلاج شعبها ودفع أجور أطبائها وعمال الشبه طبي والموظفين بمستشفياتها وعياداتها وليذهب الجزائريون للمداواة بالشعوذة وبالاعشاب منتهية الصلاحية والسحر .. حسبنا الله ونعم الوكيل !

    34

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