هجرة الأطباء نحو فرنسا.. البروفيسور بلحاج يعلق

أرجع البروفسور رشيد بلحاج مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة وللباحثين الجامعيين هجرة 1200 طبيب جزائري نحو فرنسا إلى الوضعية الإقتصادية وتندي أجور هذه الفئة.

وأكد بلحاج في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن هجرة الأطباء سببها الوضع الإقتصادي والأجور الحالية التي لا تسمح للطبيب حتى بشراء منزل أو سيارة جديدة.

واعتبر المتحدث ذاته أنه ليس مع العدل أن يتلقى بروفيسور يمارس المهنة منذ أزيد من 20 سنة بين 24 إلى 30 مليون سنتيم، مؤكدا أن الأطباء العاميين في المؤسسات الإستشفائية يتلقون أجورا أقل من عمال النظافة أو السكريتارية في بعض المؤسسات.

وفي هذا الصدد قال بلحاج إن هناك هجرة منظمة للأطباء وهي ليست وليدة اليوم وإنما ظاهرة يشهدها القطاع منذ سنوات، مشيرا إلى أنها لا تخص الأطباء فقط بل وحتى الشبه طبيين.

نجحوا في مسابقة فرنسية.. 1200 طبيب سيغادرون الجزائر

وفي 5 فيفري 2022، كشف رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الصحة الدكتور إلياس مرابط، أن 1200 طبيب جزائري نجحوا في مسابقة معادلة الشهادات الفرنسية.

وقال مرابط في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، حوالي 1200 طبيب جزائري من مختلف التخصصات يستعدون للمغادرة إلى فرنسا والعمل بمستشفياتها بعد نجاحهم في مسابقة معادلة الكفاءات.

من جهتها قالت صفحات جزائرية مختصة بأخبار الأطباء أن الجزائريين حصلوا على الأغلبية المطلقة في امتحان EVC الذي تنظمه فرنسا لمعادلة الشهادة.

وأوضحت صفحة أطباء في منشور لها أن هذا الامتحان يعد إحدى البوابات الرئيسية للعمل كطبيب في فرنسا، ويتم تنظيمه دوريا ويشارك فيه كل طبيب حائز على شهادة طب خارج الإتحاد الأوربي مهما كانت الدولة (الحائزون على شهادات طب من داخل الإتحاد الأوربي تقبل شهاداتهم مباشرة).

وحسب منشور الصفحة شارك في هذه الدورة آلاف الأطباء من حوالي 24 دولة خارج الإتحاد الأوربي، ونجح حوالي 2000 طبيب منهم أكثر من 1200 من جنسية جزائرية، يليهم التوانسة وبعدهم المغاربة ثم باقي الدول المعنية من خارج الإتحاد الأوربي.

ونشر موقع فضاء المترشح الخاص بالمسابقة الفرنسية نتائج الامتحان يوم 4 فيفري ، وأشار إلى أن تفاصيل أكثر حول المسابقة والنتائج ستكون متاحة السبت 5 فيفري على الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت فرنسا.