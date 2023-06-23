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الجزائر

هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.. الجزائر تدين “بأشد العبارات

الشروق أونلاين
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هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.. الجزائر تدين “بأشد العبارات
ح.م

أدانت الجزائر، الخميس، “بأشد العبارات” الاعتداءات الهمجية المتكررة وأعمال الترويع التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: “تدين الجزائر بأشد العبارات الاعتداءات الهمجية المتكررة وأعمال الترويع” التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة، “بتشجيع وحماية” من سلطات الاحتلال الصهيوني، “ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وتدمير ممتلكاتهم.

وطالبت  الجزائر “بالوقف الفوري لهذه الأعمال الشنيعة التي تعد خرقا فاضحا ومتكررا لكل القوانين والأعراف الدولية”.

وأضاف البيان “وإذ تجدد الجزائر دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة من أجل وقف مسلسل العنف الدموي الخطير والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فإنها تؤكد مرة أخرى تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني وموقفها الثابت الداعم له في سبيل استرجاع كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

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